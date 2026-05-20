Giải Bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có thêm một đội dự giải

Sáng nay 20/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tổ chức Lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Mùa giải năm nay đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp Nhà tài trợ Thái Sơn Bắc đồng hành cùng Giải Bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm xã hội cũng như những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển của Bóng đá Nữ Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF khẳng định trong suốt chặng đường 15 năm qua, Thái Sơn Bắc luôn là đối tác chia sẻ tầm nhìn phát triển Bóng đá Nữ theo hướng ổn định, chuyên nghiệp và bền vững.

"Sự đồng hành lâu dài của Nhà tài trợ Thái Sơn Bắc đã góp phần quan trọng trong việc duy trì, nâng cao chất lượng giải đấu, tạo thêm động lực để các câu lạc bộ đầu tư, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thi đấu và phát triển cho các nữ cầu thủ," ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Mùa giải năm nay đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp Nhà tài trợ Thái Sơn Bắc đồng hành cùng Giải Bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia. (Ảnh: VFF)

Giải Bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có sự tham dự của 7 đội bóng, gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh I và Thành phố Hồ Chí Minh II.

So với mùa giải năm ngoái, năm nay giải đấu có thêm sự góp mặt của Câu lạc bộ Hà Nội II.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 20/6 đến 19/7/2026 và lượt về sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 21/8/2026.​

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương Vàng cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá Nữ Vô địch các Câu lạc bộ châu Á mùa giải 2027/28.

Đội Á quân nhận giải thưởng 300 triệu đồng, trong khi đội xếp hạng Ba nhận giải thưởng 200 triệu đồng.

Bên cạnh những danh hiệu tập thể, Ban tổ chức cũng tiến hành trao thưởng cho các hạng mục cá nhân, như: Cầu thủ xuất sắc nhất Giải, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất Giải và Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo kết quả bốc thăm, lượt đấu đầu tiên vào ngày 20/6 sẽ diễn ra các cặp đấu là cuộc tranh tài giữa Thái Nguyên T&T gặp Phong Phú Hà Nam, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh I gặp Thành phố Hồ Chí Minh II và Hà Nội I gặp Hà Nội II./.

ACECOOK Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp đồng hành cùng Giải bóng đá Nữ U19 Quốc gia Giải U19 Nữ Quốc gia được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và lan tỏa hình ảnh tích cực của bóng đá nữ Việt Nam.