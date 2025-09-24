Câu lạc bộ nữ Hà Nội đứng trước cơ hội vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 11 năm

Ngày 25/9, giải vô địch bóng đá quốc gia nữ 2025 sẽ bước vào giai đoạn lượt về, đội chủ nhà Hà Nội đang dẫn đầu với 11 điểm, đây là cơ hội để đội bóng thủ đô vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 11 năm.

Ngày 25/9, giải vô địch bóng đá quốc gia nữ 2025 sẽ bước vào giai đoạn lượt về. Kết thúc lượt đi, đội chủ nhà Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 11 điểm, đây là cơ hội để đội bóng thủ đô vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 11 năm.

Đội bóng đá nữ Hà Nội từng thống trị giải vô địch quốc gia nữ với 10 chức vô địch từ năm 1998 đến 2014. Nhưng trong hơn 1 thập kỷ qua, họ đã sa sút rất nhiều, và trải qua 10 năm trắng tay.

Đội bóng thủ đô đã từng thay tới 5 Huấn luyện viên khác nhau trong giai đoạn này, trong đó có cả 1 Huấn luyện viên người Nhật Bản, nhưng vẫn không thành công trước sự áp đảo của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại giải vô địch quốc gia năm nay, Câu lạc bộ nữ Hà Nội đã mời Huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt dẫn dắt đội bóng. Dưới sự chỉ đạo của cựu tuyển thủ quốc gia, đội có khởi đầu khá tốt.

Hà Nội đã thắng Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 2, và hòa Thái Nguyên T&T và Thành phố Hồ Chí Minh 1 để đứng đầu bảng xếp hạng sau lượt đi với 11 điểm, hơn đối thủ chính Thành phố Hồ Chí Minh 1 đúng 1 điểm. Nhìn chung đây là một kết quả tốt với thầy trò Huấn luyện viên Minh Nguyệt khi các đối thủ lúc này khá đồng đều.

Sau 10 năm trắng tay ở giải vô địch quốc gia, Câu lạc bộ nữ Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để giành chiếc cúp thứ 11 trong lịch sử Câu lạc bộ. Để làm được điều đó, họ cần giữ sự tập trung tối đa, và tránh những sai lầm không đáng có trong giai đoạn lượt về./.