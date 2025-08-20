13 vận động viên bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự giải thế giới

Sau khi chủ công Bích Tuyền rút lui, đội hình còn lại 13 vận động viên. Sự thiếu vắng này được đánh giá sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh hàng công, song ban huấn luyện đã có phương án thay thế.

Sáng 20/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan, chuẩn bị tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025.

Từ 7h sáng, toàn đội đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để chuẩn bị cho chuyến bay khởi hành lúc 10h30.

Sau khi hạ cánh xuống Bangkok, đội tiếp tục di chuyển đến Phuket - địa điểm tổ chức giải đấu năm nay, và sẽ có 3 ngày chuẩn bị cho hành trình quan trọng phía trước.

Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại một sân chơi tầm cỡ thế giới.

Chính vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện tinh thần quyết tâm và hứng khởi cao độ.

Sau khi chủ công Bích Tuyền rút lui, đội hình còn lại 13 vận động viên. Sự thiếu vắng này được đánh giá sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh hàng công, song ban huấn luyện đã có phương án thay thế. Trong đó, Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ đảm nhận vai trò đối chuyền duy nhất của đội, bên cạnh các trụ cột như đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Lâm Oanh và libero Khánh Đang.

Trước khi bước vào giải, đội tuyển đã có 2 trận giao hữu quan trọng, thua Tây Ban Nha và thắng Kenya, đối thủ cùng bảng tại giải vô địch bóng chuyền thế giới.

Đây được xem là bước chạy đà cần thiết, giúp toàn đội kiểm nghiệm đội hình và điều chỉnh chiến thuật. Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ 5 châu lục.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11), Kenya (hạng 23).

Theo lịch thi đấu, vòng bảng diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9. Trận ra quân của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với Ba Lan vào ngày 23/8 tới./.