World Cup 2026: Maroc mở cầu hàng không đưa cổ động viên sang Mỹ

Sức nóng World Cup 2026 đang lan rộng tại Maroc khi hãng hàng không quốc gia Royal Air Maroc (RAM) công bố kế hoạch lập “cầu hàng không” đặc biệt tới Mỹ nhằm phục vụ làn sóng cổ động viên sang tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia.

RAM sẽ bổ sung 32 chuyến bay đặc biệt từ ngày 13-27/6 tới, đúng vào giai đoạn diễn ra các trận đấu vòng bảng của đội tuyển Maroc tại World Cup.

Các chuyến bay sẽ kết nối Casablanca với các thành phố đăng cai của Mỹ gồm New York, Boston và đặc biệt là Atlanta - điểm đến mới lần đầu tiên được hãng khai thác phục vụ World Cup. Đây đều là nơi đội tuyển Maroc, biệt danh “Những chú sư tử Atlas," thi đấu tại vòng bảng.

Theo kế hoạch, chiến dịch tăng cường vận tải hàng không lần này sẽ cung cấp thêm hơn 8.800 ghế cho người hâm mộ, trong bối cảnh nhu cầu sang Bắc Mỹ cổ vũ World Cup đang tăng mạnh.

Để đáp ứng lượng hành khách dự kiến bùng nổ, RAM sẽ huy động các dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất cho những chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường tối đa nhân lực mặt đất và phi hành đoàn trong mùa cao điểm.

Đáng chú ý, hãng cũng công bố mức giá vé khứ hồi hạng phổ thông cố định khoảng 1.000 USD nhằm hỗ trợ cổ động viên tiếp cận giải đấu dễ dàng hơn, trong bối cảnh giá vé máy bay quốc tế đang có xu hướng tăng mạnh trước thềm World Cup.

Hệ thống bán vé cho chương trình bay đặc biệt sẽ chính thức mở từ ngày 20/5 thông qua mạng lưới đại lý của RAM và nền tảng trực tuyến riêng được hãng thiết lập cho mùa World Cup 2026.

Việc RAM mở “cầu hàng không” quy mô lớn cho thấy kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ Maroc dành cho đội tuyển quốc gia sau kỳ tích lịch sử tại World Cup 2022, khi “Những chú sư tử Atlas” trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup.

World Cup 2026 dự kiến diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7 với 48 đội tuyển tham dự - quy mô lớn nhất trong lịch sử giải đấu./.

