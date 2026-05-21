Sáng 21/5, Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 đã diễn ra tại sân bóng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Xuân Đỉnh, Hà Nội. Giải do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Tuổi trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban chỉ đạo giải phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban chỉ đạo giải khẳng định: Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 là sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường ý chí, đoàn kết công đoàn viên, người lao động cả nước.

"Bóng đá rất gần gũi với đời sống công nhân, lao động. Tôi mong bóng đá sẽ truyền cảm hứng, là một phần của đời sống người công nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Mỗi giờ anh chị em công nhân được chơi bóng đá là khoảng thời gian ý nghĩa, giúp nâng cao sức khỏe, tạo cảm hứng, tinh thần làm việc, qua đó nâng cao năng suất lao động. Đây là nhu cầu chính đáng cần được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ," ông Ngọ Duy Hiểu nói thêm.

Giải năm nay có sự góp mặt của 48 đội bóng, thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người (áp dụng Luật thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành), với 2 chặng đấu: Vòng loại tổ chức từ tháng 5 đến tháng 7-2026 tại khu vực phía Bắc (diễn ra từ ngày 21-24/5 tại sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hà Nội); khu vực phía Nam (diễn ra từ ngày 6-9/6 tại sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh).

16 đội bóng xuất sắc vượt qua Vòng loại sẽ giành suất tham dự Vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng giải thưởng của Giải bóng đá Công nhân, viên chức Việt Nam 2026 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch Vòng chung kết toàn quốc nhận thưởng 200 triệu đồng./.

