MyTV đạt thỏa thuận với VTV để phát sóng FIFA World Cup 2026

Tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ngày 21/5 cho biết Truyền hình MyTV của đơn vị này sẽ phát sóng FIFA World Cup 2026 tới khán giả Việt Nam.

Theo đó, khách hàng MyTV, Internet, di động của VNPT và các khách hàng di động, Internet tại thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức trọn vẹn 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026 với trải nghiệm vượt trội.

Theo đại diện VNPT, toàn bộ hệ thống MyTV và nền tảng truyền dẫn đã được nâng cấp đảm bảo đáp ứng nhu cầu truy cập lớn trong thời gian diễn ra giải đấu. Các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trên truyền hình MyTV, trên TV gia đình và hàng triệu thiết bị di động.

Song hành cùng các trận đấu trực tiếp, MyTV sẽ đưa người hâm mộ vào một thế giới bóng đá sôi động và tràn đầy cảm xúc với những chương trình độc quyền về World Cup chỉ có trên MyTV: Hành trình World Cup, Đường đến vinh quang, Dấu ấn huyền thoại, Phía sau trận đấu…

Trước khi diễn ra các trận đấu chính thức của World Cup 2026, người hâm mộ sẽ có cơ hội theo dõi trên MyTV hàng loạt trận giao hữu của các đội tuyển hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Cùng lúc, MyTV lần đầu tiên mang tới cho khán giả tính năng mới Sport Hub cho phép người dùng theo dõi rất nhiều dữ liệu chính thống như lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dữ liệu trận đấu, cầu thủ, video highlight và các nội dung liên quan đến World Cup 2026 trên giao diện thông minh và thuận tiện.

Sport Hub cũng phân tích chuyển động cầu thủ, nhịp trận đấu, góc máy và cảm xúc bình luận viên để xác định các khoảnh khắc nổi bật, nâng cao trải nghiệm người hâm mộ.

Ngoài ra, MyTV tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn “Đường tới World Cup” với tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng. Ưu đãi đặc biệt bao gồm 01 giải nhất là 01 Điện thoại di động (iPhone) Apple 17 Pro Max 256GB, 10 giải nhì mỗi giải gồm 01 Tai nghe Bluetooth Apple AirPods 4 Active Noise Cancellation cùng hơn 16.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao cho những khách hàng may mắn nhất tham gia chương trình khuyến mại này./.

FIFA World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12-6 đến 20-7-2026 với sự tham gia của 48 đội tuyển và 104 trận đấu, là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử giải đấu.