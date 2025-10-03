World Cup 2026: FIFA công bố trái bóng chính thức "Trionda"

Ngày 2/10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố quả bóng thi đấu chính thức của World Cup 2026 "Trionda," đánh dấu một mốc quan trọng khác trên hành trình hướng tới kỳ World Cup đầu tiên do Canada, Mexico và Mỹ đồng đăng cai tổ chức.

Tên của quả bóng này bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là "3 con sóng" và nói đến sự đoàn kết của 3 nước chủ nhà.

Thiết kế của quả bóng kết hợp 3 màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương với biểu tượng của mỗi quốc gia: lá phong của Canada, đại bàng của Mexico và ngôi sao của Mỹ.

Quả bóng trên được thiết kế và may thành 4 tấm lớn với các đường nối sâu hơn giữa những tấm này và bề mặt có kết cấu, những thay đổi mà FIFA cho biết nhằm cải thiện độ ổn định, độ bám và khả năng kiểm soát.

Ngoài ra, nó cũng được ứng dụng công nghệ bóng kết nối mạng với một cảm biến chuyển động nằm bên trong để theo dõi các cú chạm bóng trong thời gian thực.

Dữ liệu về những cú chạm bóng này sẽ được truyền đến hệ thống Trợ lý trọng tài Video để hỗ trợ đưa ra các quyết định, bao gồm cả quyết định về lỗi việt vị.

Phát biểu tại sự kiện nêu trên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nêu rõ: "Đây là một nét đẹp của trái bóng World Cup. Tôi rất nóng lòng được chứng kiến các cầu thủ ghi bàn bằng quả bóng này tại kỳ World Cup lớn nhất từ trước đến nay."

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên được mở rộng số đội tuyển bóng đá tham gia lên 48 đội.

Giải đấu này dự kiến diễn ra từ ngày 11/6-19/7-2026 tại 16 thành phố ở khu vực Bắc Mỹ./.

Giá vé World Cup 2026 dao động từ 60-6.710 USD Thông báo của FIFA ngày 3/9 cho biết giá vé có thể dao động tùy theo nhu cầu, và người mua có thể chọn vé cho từng trận đấu riêng lẻ, vé theo địa điểm thi đấu hoặc gói vé theo đội tuyển.