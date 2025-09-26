FIFA công bố linh vật của vòng chung kết World Cup 2026

Ngày 25/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức ra mắt ba linh vật của World Cup 2026, kỳ giải lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.

Ba linh vật được giới thiệu gồm: “Maple” - chú nai sừng tấm đến từ Canada, “Zayu” - báo đốm Mexico và “Clutch” - đại bàng đầu trắng của Mỹ.

Theo FIFA, bộ ba linh vật này tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, sự đa dạng văn hóa và niềm đam mê bóng đá, đồng thời phản ánh đặc trưng của mỗi quốc gia đăng cai.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: “Maple, Zayu và Clutch tràn đầy niềm vui, năng lượng và tinh thần gắn kết, cũng chính là tinh thần của World Cup 2026.” Ông kỳ vọng giải đấu sẽ chinh phục trái tim người hâm mộ trên khắp thế giới.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, với 48 đội tuyển tham dự - số lượng lớn nhất trong lịch sử giải đấu./.

Mỹ, Canada và Mexico lần đầu nhóm họp cấp cao chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026 3 quốc gia Bắc Mỹ đồng tổ chức World Cup 2026 cam kết tăng cường phối hợp đối tác công-tư để giải quyết các lỗ hổng chính sách và công nghệ, đảm bảo thành công và an toàn cho sự kiện.