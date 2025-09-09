Xác định đội tuyển thứ 18 giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026

Sau loạt trận đêm 8/9 và rạng sáng 9/9, vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 18 đội tuyển tham dự.

Tunisia giành vé dự World Cup 2026

Tunisia đã trở thành cái tên tiếp theo đại diện châu Phi góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026 sau khi có chiến thắng 1-0 trước Equatorial Guinea ở bảng H.

Mohamed Ali Ben Romdhane trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút những phút bù giờ để mang niềm vui trọn vẹn về cho người dân Tunisia.

Phút 90+4, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, Firas Chaouat băng lên cướp bóng rồi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Ben Romdhane dứt điểm vào lưới trống ghi bàn thắng.

Chiến thắng này giúp Đội tuyển Tunisia giành được 22 điểm sau 8 lượt trận, bỏ xa đội bóng xếp thứ 2 là Namibia đến 10 điểm, trong bối cảnh bảng H chỉ có 10 lượt trận.

Namibia mới thi đấu 7 trận và khả năng lớn nhất mà đội bóng này có thể giành được thêm đó là 9 điểm tuyệt đối.

Điều này đồng nghĩa với việc Tunisia đã chính thức sớm hoàn thành mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup 2026 (đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada).

Đây cũng là lần thứ 7 trong lịch sử Tunisia góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó lần thứ hai họ có ba kỳ World Cup liên tiếp tham dự.

Cụ thể, Tunisia đã tham dự World Cup 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 và sắp tới sẽ là 2026.

Trước Tunisia, Maroc chính là đội bóng đầu tiên của châu Phi giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Cũng giống như Tunisia, World Cup 2026 cũng là vòng chung kết thứ 7 đội bóng này tham dự, và là lần đầu tiên đội tuyển Bắc Phi này tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp (2018, 2022 và 2026).

Ngoài hai cái tên kể trên, các đội tuyển khác như Ai Cập, Nam Phi, Algeria hay Ghana đang nắm ưu thế trong cuộc đua giành suất đến châu Mỹ vào mùa Hè năm sau.

Như vậy, tính đến sáng 9/9, vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 18 đội tuyển tham dự.

18 đội tuyển gồm Mỹ, Canada, Mexico (đồng chủ nhà), Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia (Nam Mỹ) New Zealand (châu Đại Dương), Tunisia và Maroc (châu Phi).

Căng thẳng các trận cầu ở châu Âu

Cùng với châu Phi, các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 cũng đã diễn ra căng thẳng, trong đó tâm điểm chính là màn chạm trán giữa Israel và Italy.

Tại bảng I, Italy tiếp tục thi đấu ấn tượng với giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trong cuộc đối đầu quan trọng với Israel.

Italy giành chiến thắng kịch tính trước Israel. (Nguồn: AFP)

Tại Nagyerdei Stadion hôm 9/9, đoàn quân Thiên thanh khá vô duyên khi hai lần phản lưới, hai lần bị dẫn trước và thủng lưới ở phút 89 nhưng vẫn kịp vùng lên để giành trọn 3 điểm trọn vẹn.

Moise Kean (cú đúp), Sandro Tonali, Matteo Politano và Giacomo Raspadori là những người lập công cho Italy, trong khi Alessandro Bastoni và Manuel Locatelli thay nhau phản lưới nhà.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Gennaro Gattuso giành được 9 điểm sau 4 lượt trận, bằng điểm với Israel và chỉ còn kém đội đầu bảng Na Uy đúng 3 điểm.

Trong khi đó, tại bảng B, Thụy Sĩ không quá khó khăn để đánh bại Slovenia 3-0 trên sân nhà, nhờ các bàn thắng của Nico Elvedi, Breel Embolo và Dan Ndoye.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Kosovo đã gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển. Elvis Rexhbecaj và Vedat Muriqi là những người ghi bàn giúp Kosovo "hạ gục nhanh" đối thủ ngay trong hiệp 1.

Kết quả này giúp Thụy Sĩ độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, hơn Kosovo 3 điểm và hơn 5 điểm so với Thụy Điển và Slovenia.

Tại bảng C, Đan Mạch và Scotland cùng có được chiến thắng đầu tay ở vòng loại World Cup 2026 sau hai đội cầm hòa nhau ở ngày ra quân.

Đan Mạch đánh bại Hy Lạp 3-0 trong khi Scotland vượt qua Belarus 2-0, qua đó đang cùng nhau chia sẻ ngôi đầu sau hai lượt đấu.

Ở bảng L, Đội tuyển Croatia đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Montenegro, sau các pha lập công của Kristijan Jakic, Andrej Kramarić, Ivan Perišić và bàn phản lưới nhà của đối phương.

Trận thắng này giúp Croatia leo lên ngôi đầu bảng khi có 12 điểm như Cộng hòa Séc và có ưu thế đá ít hơn 1 trận./.

