Kết quả vòng loại World Cup 2026: Đức thua sốc, Tây Ban Nha thắng đậm

Nhiều bất ngờ đã xảy ra ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ở loạt trận sáng 5/9, trong đó Đức đã phải nhận thất bại sốc.

Đức nhận thất bại sốc

Đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn song đã bất ngờ phải nhận trái đắng ở ngày ra quân bảng A vòng loại World Cup 2026 khi để thua 0-2 trong chuyến làm khách trên sân của Slovakia.

Tại Tehelné Pole, tiền đạo David Strelec có ngày thi đấu ấn tượng để góp công lớn giúp đội chủ nhà Slovakia giành chiến thắng.

Phút 42, David Strelec kiến tạo thuận lợi để David Hancko băng xuống dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Đến phút 55, từ tình huống tổ chức tấn công bài bản, David Strelec có cơ hội để tung ra cú sút khó mang về bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Slovakia trước Đức.

Trận thua này khiến Đức nhận thất bại đầu tiên trên sân khách ở vòng loại World Cup, sau chuỗi 52 trận bất bại.

Đoàn quân của Huấn luyện viên Julian Nagelsmann còn lập kỷ lục buồn với chuỗi ba thất bại liên tiếp ở các giải chính thức - điều chưa từng xảy ra trong 117 năm lịch sử.

Trong dịp FIFA Days hồi tháng 6, Đội tuyển Đức đã để thua Bồ Đào Nha 1-2 ở bán kết rồi thua Pháp 0-2 ở trận tranh hạng Ba UEFA Nations League.

Slovakia khiến Tuyển Đức nhận trái đắng.

"Chúng tôi còn năm trận nữa, và phải thắng tất cả. Nếu không, chúng tôi sẽ phải chơi ở vòng play-off vào tháng Ba," Julian Nagelsmann đưa ra lời cảnh sau khi đội bóng của ông nhận thất bại sốc.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Đội tuyển Bắc Ireland đã có chiến thắng 3-1 trên sân Luxembourg, nhờ các bàn thắng của Jamie Reid, Shea Charles và Justin Devenny.

Với kết quả này, Đội tuyển Bắc Ireland tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Slovakia, trong khi Đội tuyển Đức xếp cuối bảng.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo vào ngày 8/9, Đức sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Bắc Ireland, trong khi Slovakia làm khách trên sân đối thủ yếu nhất bảng là Luxembourg.

Tây Ban Nha giành chiến thắng đậm

Trái ngược với "Cỗ xe tăng Đức," Đội tuyển Tây Ban Nha lại có khởi đầu thuận lợi khi có chiến thắng cách biệt 3-0 trên sân của Bulgaria tại bảng E.

Với đội hình gồm nhiều ngôi sao, nhà đương kim vô địch châu Âu không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 5 của Mikel Oyarzabal.

Bàn thắng sớm càng giúp Tây Ban Nha thi đấu thoải mái hơn trước khi có thêm hai bàn thắng nữa của Marc Cucurella và Mikel Merino, qua đó "hạ gục nhanh" đối thủ 3-0 ngay trong hiệp 1.

Tây Ban Nha có chiến thắng dễ dàng.

Ở trận đấu cùng bảng, Thổ Nhĩ Kỳ khởi đầu thuận lợi và dẫn trước 3-0 nhưng đã phải trải qua những phút thi đấu mới giành được chiến thắng chung cuộc 3-2 trên sân của Gruzia.

Mert Müldür và Kerem Aktürkoğlu (cú đúp) thay nhau lập công giúp Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước 3-0 sau 52 phút thi đấu.

Phút 63, Zuriko Davitashvili ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3 và Gruzia sau đó có lợi thế về quân số khi Barış Alper Yılmaz của Thổ Nhĩ Kỳ bị truất quyền thi đấu.

Chơi hơn người, Gruzia gia tăng sức ép và tạo khó khăn cho đối phương, nhưng chỉ có thêm 1 bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia ở phút 90+8.

Kết quả này giúp Tây Ban Nha cùng có được 3 điểm như Thổ Nhĩ Kỳ nhưng xếp đầu bảng E nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Bỉ giành chiến thắng thuyết phục, Hà Lan chia điểm

Tại bảng J, Đội tuyển Bỉ dễ dàng có được chiến thắng "hủy diệt" 6-0 trong cuộc chạm trán đội bóng yếu nhất bảng Liechtenstein trên sân khách.

Tại Rheinpark, Maxime De Cuyper, Youri Tielemans (cú đúp), Arthur Theate, Kevin De Bruyne và Malick Fofana thay nhau lập công để giúp đội khách giành chiến thắng.

Với chiến thắng này, Đội tuyển Bỉ đang có trong tay 7 điểm sau 3 trận đã đấu, ít hơn ba điểm so với đội đầu bảng Xứ Wales nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

Trong khi đó, tại bảng G, Hà Lan dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Đội tuyển Ba Lan.

Denzel Dumfries ghi bàn để giúp "Cơn lốc màu da cam" dẫn trước 1-0 ở phút 28, nhưng để cho đối thủ có bàn gỡ ở phút 80 của Matty Cash.

Hòa trận này, Hà Lan tiếp tục đứng đầu bảng G khi cùng có 7 điểm như Ba Lan và Phần Lan, nhưng đang thi đấu ít hơn các đối thủ 1 trận./.

