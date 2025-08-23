Công bố thời gian và địa điểm lễ bốc thăm World Cup 2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino ngày 22/8 thông báo lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy, thủ đô Washington D.C.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông báo nói trên được đưa ra tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Nhân dịp này, ông Infantino đã trao tặng Tổng thống Trump tấm vé đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2026. Dự kiến, đợt bán vé đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 10/9.



Theo kế hoạch, lễ bốc thăm sẽ được tổ chức vào 12h ngày 5/12 (giờ địa phương, tức 1h ngày 6/12 theo giờ Việt Nam), dự kiến thu hút 1 tỷ khán giả trên toàn thế giới theo dõi.

Các đội tuyển đã giành quyền tham dự sẽ được chia hạt giống dựa trên Bảng xếp hạng FIFA tại thời điểm đó, trước khi phân vào 12 bảng đấu. FIFA cũng áp dụng một số quy định nhằm hạn chế số đội cùng châu lục nằm chung bảng.



World Cup 2026 là kỳ giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự, thi đấu tổng cộng 104 trận trong vòng 1 tháng. Giải sẽ khởi tranh vào tháng 6/2026 tại 3quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada. Tại Mỹ, các trận đấu dự kiến tổ chức ở Los Angeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Kansas, Atlanta, Boston, Miami, New York và Philadelphia.



Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Trump khẳng định World Cup 2026 sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất và phức tạp nhất trong lịch sử, đồng thời bày tỏ vinh dự khi lễ bốc thăm diễn ra tại trung tâm văn hóa của thủ đô quốc gia.

Ông cũng cho biết sẽ trực tiếp giám sát kế hoạch cải tạo toàn diện Trung tâm Kennedy - công trình vừa được Quốc hội Mỹ phê duyệt gói ngân sách 250 triệu USD để nâng cấp./.

