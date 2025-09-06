World Cup 2026: Xác định đội tuyển thứ 17 dự vòng chung kết

Sau loạt trận sáng 6/9, vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định thêm 1 đội tuyển giành vé tham dự.

Maroc giành vé đầu tiên ở châu Phi

Maroc đã trở thành đội tuyển đầu tiên của Nam Phi hoàn thành mục tiêu sau khi có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Niger tại bảng E.

Ismael Saibari (cú đúp) cùng với El Kaabi, Hamza Igamane và Azzedine Ounahi thay nhau tỏa sáng để mang chiến thắng về cho đội chủ nhà ở lượt trận thứ 7.

Sau 6 trận đã đấu, Achraf Hakimi cùng các đồng đội giành được 18 điểm tuyệt đối, bỏ xa đội xếp thứ hai bảng E là Tanzania đến 8 điểm, trong khi bảng đấu này chỉ còn hai lượt trận nữa khép lại.

Bảng E chỉ có 5 đội tuyển đua tranh vé dự World Cup 2026 do Eritrea xin rút lui, nên các đội sẽ chỉ thi đấu 8 trận tại vòng loại.

Thành tích này giúp Đội tuyển Maroc có lần thứ 7 trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Bắc Phi này tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp (2018, 2022 và 2026).

Sớm giành vé đến châu Mỹ, đoàn quân của Huấn luyện viên Walid Regragui được kỳ vọng tiếp nối thành công ở giải đấu tại Qatar - nơi họ giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

Ngoài Maroc, các đội tuyển khác ở châu Phi như Ai Cập, Nam Phi, Algeria hay Tunisia đều đang có được ưu thế trong cuộc đua tranh.

Như vậy, tính đến sáng 6/9, vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 17 đội tuyển tham dự, gồm Mỹ, Canada, Mexico (đồng chủ nhà), Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia (Nam Mỹ) New Zealand (châu Đại Dương) và Maroc (châu Phi).

"Cửa trên" ở châu Âu giành chiến thắng thuyết phục

Bất ngờ đã không xảy ra ở loạt trận sáng nay tại khu vực châu Âu khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành được chiến thắng.

Thụy Sĩ có khởi đầu thuận lợi tại bảng B với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Kosovo nhờ các bàn thắng của Manuel Akanji, Breel Embolo (cú đúp) và Silvan Widmer.

Chiến thắng này giúp đội bóng của Murat Yakin tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm, bởi ở trận đấu còn lại giữa Thụy Điển và Slovenia hòa nhau 2-2.

Mbappe ghi bàn góp công giúp Pháp khởi đầu thuận lợi. (Nguồn: AFP)

Tại bảng C, trận cầu được chờ đợi giữa Đan Mạch và Scotland đã khép lại với kết quả hòa không bàn thắng. Điều này khiến hai đội phải xếp sau Hy Lạp - đội bóng đã thắng đậm Belarus 5-1.

Konstantinos Karetsas, Vangelis Pavlidis, Anastasios Bakasetas, Dimitris Kourbelis và Christos Tzolis thay nhau "phá lưới" đối phương để mang chiến thắng về cho đội nhà.

Còn tại bảng D, đương kim á quân thế giới Pháp khởi đầu cho hành trình chinh phục vé World Cup 2026 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Ukraine.

Michael Olise và Kylian Mbappé đã không phụ lòng người hâm mộ khi cùng nhau lập công để giúp "Gà trống" có ba điểm đầu tiên.

Tuy nhiên, đoàn quân của Huấn luyện viên Didier Deschamps chưa thể có ngôi đầu sau lượt ra quân, bởi Iceland đã dễ dàng vượt qua Azerbaijan 5-0 ở trận đấu còn lại của bảng này.

Pháp sẽ có cơ hội để sớm giành được vị trí này khi họ có màn đón tiếp Iceland trên sân nhà vào ngày 10/9 tới đây tại Parc des Princes.

Cùng với Đội tuyển Pháp, đoàn quân áo Thiên thanh Italy cũng có được niềm vui trọn vẹn ở loạt trận này bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Estonia tại bảng I.

Tại Stadio di Bergamo, đội bóng của Gennaro Gattuso bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương trong 45 phút đầu, nhưng đã thi đấu bùng nổ khi bước sang hiệp 2.

Moise Kean, Mateo Retegui (cú đúp), Alessandro Bastoni và Giacomo Raspadori thay nhau khiến thủ thành Karl Hein liên tiếp vào lưới nhặt bóng để mang chiến thắng tưng bừng về cho Italy.

Ở trận đấu còn lại của bảng, Israel dễ dàng đánh bại Moldova nhờ các bàn thắng của Dor Peretz, Manor Solomon, Tai Baribo và Oscar Gloukh.

Italy có chiến thắng thứ 2 ở vòng loại World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

Với kết quả này, Italy xếp thứ ba bảng I với 6 điểm, kém lần lượt là 6 điểm và 3 điểm so với Na Uy và Israel, nhưng đang thi đấu ít hơn một trận.

Đoàn quân áo Thiên thanh có cơ hội leo lên vị trí thứ 2 nếu như giành chiến thắng Israel trong cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt trận tiếp theo trên sân đối phương.

Ở bảng L, Séc và Croatia đang cạnh tranh quyết liệt bằng những chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Séc thắng Montenegro 2-0 để duy trì ngôi đầu trong khi Croatia nhẹ nhàng vượt qua Đảo Faroe 1-0./.

