Europa League: Aston Villa giành chức vô địch, Unai Emery lập kỳ tích

Aston Villa đã xuất sắc trở thành nhà vô địch Europa League mùa giải 2025-26 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Freiburg ở trận chung kết tại Tupras Stadyumu.

Youri Tielemans, Emiliano Buendía và Morgan Rogers thay nhau lập công để đưa Aston Villa lên đỉnh vinh quang.

Chức vô địch Europa League là phần thưởng xứng đáng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery sau hành trình đầy ấn tượng.

Chiến thắng này giúp Aston Villa giành danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ chức vô địch European Cup năm 1982, khép lại 3 thập kỷ trắng tay đầy thất vọng.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên câu lạc bộ góp mặt ở một trận chung kết châu Âu sau 44 năm chờ đợi.

Đối với cá nhân Unai Emery, danh hiệu này đưa ông vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Âu.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nâng tổng số danh hiệu Europa League/Cúp C2 của mình lên con số 5, thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu.

Trước khi giúp Aston Villa đăng quang, Unai Emery từng vô địch ba mùa liên tiếp cùng Sevilla từ 2014-2016, trước khi đăng quang với Villarreal vào mùa 2020-21.

Trong lịch sử, ngoài Unai Emery, hai huấn luyện viên khác sở hữu 5 danh hiệu châu Âu lớn ở cấp câu lạc bộ là Carlo Ancelotti và Jose Mourinho.

Ancelotti giành được 5 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid (3 lần) và AC Milan (2 lần). Trong khi đó, Mourinho vô địch Champions League cùng Porto và Inter Milan, giành UEFA Cup với Porto, Europa League với Manchester United và Conference League cùng AS Roma./.

