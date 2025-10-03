Kết quả Europa League: AS Roma làm điều khó tin, 7 đội toàn thắng

Loạt trận thứ 2 Europa League mùa giải 2025-26 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính, trong đó AS Roma chính là cái tên được nhắc đến nhiều.

AS Roma bỏ lỡ phạt đền có một không hai

AS Roma có lợi thế khi được chơi trên sân nhà Olimpico nhưng lại để thua 0-1 đầy tiếc nuối trước Lille.

Đại diện Italy bị dẫn trước ở phút thứ 6 sau pha dứt điểm của Hakon Arnar Haraldsson, và có cơ hội gỡ hòa khi được hưởng penalty ở cuối trận.

Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, các cầu thủ AS Roma đã không thể khiến mành lưới của Lille rung lên dù thực hiện cú sút phạt đền đến ba lần.

Artem Dovbyk đã hai lần không thể ghi bàn nhưng được trọng tài cho đá lại sau khi xác định cầu thủ của Lille lao vào vòng cấm quá sớm (lần sút phạt đầu tiên) và thủ thành Berke Ozer rời vạch vôi trước (lần sút phạt thứ 2).

Huấn luyện viên Gasperini sau đó quyết định trao cơ hội cho Matias Soule thực hiện cú sút phạt lại nhưng cầu thủ này vẫn không thể đánh bại thủ thành Ozer.

Khoảnh khắc khó tin này đã khiến AS Roma phải nhận thất bại ngay trên sân nhà, qua đó tụt xuống vị trí thứ 15 bảng xếp hạng với 3 điểm, trong khi Lille nằm trong nhóm dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối.

Chứng kiến những gì đã diễn ra, Huấn luyện viên Gian Piero Gasperini không khỏi cay đắng, cho biết: "Tôi chưa bao giờ trải qua việc đội bóng của tôi bỏ lỡ 3 quả phạt đền liên tiếp trong cùng 1 trận. Đó là tình huống hiếm gặp và mang tính ngẫu nhiên, nhưng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu."

"Chúng tôi để thủng lưới sớm, điều đó khiến Lille có lợi thế lớn. AS Roma vẫn chơi đầy quyết tâm đến cuối cùng, nhưng rõ ràng chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội."

Cùng với AS Roma, đại diện khác của Italy là Bologna cũng chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong cuộc chạm trán SC Freiburg trên sân nhà.

Bóng đá Anh chia nửa vui buồn

Bóng đá Anh với sự góp mặt của Aston Villa và Nottingham Forest đã trải qua tình cảnh chia nửa vui buồn ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Europa League.

Sau trận hòa ngày ra quân, Nottingham Forest rất quyết tâm có chiến thắng đầu tiên ở Europa League mùa này khi tiếp đón FC Midtjylland.

Tuy nhiên, Nottingham Forest lại phải trắng tay ngay trên sân nhà khi để thua chung cuộc 2-3, qua đó trải qua 6 trận liên tiếp không thắng dưới thời Huấn luyện viên Ange Postecoglou.

Nottingham Forest nối dài chuỗi trận thất vọng. (Nguồn: skysports)

Thua FC Midtjylland, đội chủ sân City Ground mới chỉ có 1 điểm xếp thứ 25 và sẽ phải cạnh tranh quyết liệt trong phần còn lại để tránh nguy cơ bị loại ngay từ vòng phân hạng.

Trái ngược với Nottingham Forest, Aston Villa lại đang thi đấu thăng hoa ở sân chơi hạng 2 châu Âu với chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách trên sân Feyenoord.

Emiliano Buendía và John McGinn thay nhau lập công giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Unai Emery có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

Sau hai lượt trận, Aston Villa đang nắm trong tay 6 điểm để nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng khi đứng ở vị trí thứ 3.

7 đội bóng toàn thắng

Sau lượt trận thứ 2, Europa League hiện tại đang có 7 đội giành được kết quả toàn thắng tại vòng phân hạng.

Ngoài Lille, FC Midtjylland và Aston Villa, 4 đội bóng khác cũng đang có thành tích ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp là Dinamo Zagreb, SC Braga, Lyon và FC Porto.

Ở lượt trận thứ 2, Dinamo Zagreb tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng ngược dòng 3-1 trên sân của Maccabi Tel Aviv.

Mateo Lisica và Dejan Ljubicic (cú đúp) thay nhau lập công để giúp đại diện Croatia ngược dòng thành công sau khi để cho Maccabi Tel Aviv có bàn mở tỷ số từ sớm.

Kết quả này giúp Dinamo Zagreb dẫn đầu bảng xếp hạng vòng phân hạng Europa League với 6 điểm, cùng hiệu số +4.

Hai đại diện của Bồ Đào Nha là SC Braga và FC Porto đang khẳng định vị thế của mình ở sân chơi này với những kết quả ấn tượng để xếp vị trí thứ 4 và 6.

Ở loạt trận sáng nay, SC Braga giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Celtic, còn Porto đánh bại FK Crvena Zvezda 2-1.

Trong khi đó, dù đối mặt đối thủ khó chơi FC Salzburg, Lyon vẫn có được trận thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Martin Satriano và Ruben Kluivert./.

Kết quả lượt trận thứ 2 Europa League.