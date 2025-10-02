Champions League: PSG hạ Barcelona, 'đội bóng tí hon' tiếp tục gây sốc

Loạt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League diễn ra vào đêm 1 và rạng sáng 2/10 đã khép lại với không ít bất ngờ và kịch tính.

Barcelona thua ngược trên sân nhà

Tâm điểm của loạt trận này chính là cuộc chạm trán giữa Barcelona và Paris Saint-Germain trên sân vận động Olimpico Lluis Companys.

Với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Catalonia tự tin sẽ khiến nhà đương kim vô địch phải nhận trái đắng trong chuyến làm khách tại Tây Ban Nha.

Thực tế, Barcelona đã có lợi thế lớn để biến điều đó thành hiện thực khi vượt lên dẫn trước ở phút 19 do công Ferran Torres sau đường kiến tạo của Marcus Rashford.

Sau bàn thắng của Torres, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi PSG buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng và họ đã có được điều mong muốn khi Senny Mayulu gỡ hòa 1-1 ở phút 38.

Hai đội sau đó chơi "ăn miếng, trả miếng" nhưng những cơ hội đều lần lượt trôi qua đáng tiếc trước khung thành của nhau.

Trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với kết quả hòa thì đúng phút 90 đội khách bất ngờ có bàn thắng quyết định. Hakimi băng xuống bên cánh phải rồi căng vào để tiền đạo Ramos sút bóng lạnh lùng ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho PSG.

Kết quả này giúp cho đoàn quân của Huấn luyện viên Luis Enrique giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, để tạm đứng thứ ba vòng phân hạng Champions League. Trong khi đó, còn Barca đứng thứ 16 với 3 điểm.

Arsenal trọn niềm vui, Man City mất chiến thắng

Cả Arsenal và Manchester City đều được đánh giá cao hơn đối thủ ở loạt trận này nhưng đã không thể cùng có chung niềm vui trọn vẹn.

Pháo thủ thành London thi đấu áp đảo và giành chiến thắng 2-0 trong cuộc đón tiếp Olympiacos trên sân nhà Emirates.

Gabriel Martinelli đá bồi ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Arsenal ngay phút 12 sau tình huống Gyokeres dứt điểm trúng cột dọc đưa bóng tới vị trí của cầu thủ này.

Sau bàn thắng, đoàn quân của Mikel Arteta liên tục uy hiếp khung thành của Olympiacos, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng phải đến cuối trận họ mới có thêm bàn thắng của Bukayo Saka để ấn định kết quả 2-0.

Chiến thắng này giúp cho Arsenal vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, tạm đứng thứ 5 bảng xếp hạng ở vòng phân hạng Champions League mùa này.

Arsenal có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Champions League mùa này. (Nguồn: Getty Images)

Trong khi đó, ở chuyến làm khách đến Pháp, Manchester City đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để cho Monaco có bàn gỡ 2-2 ở phút 90 của trận đấu.

Erling Haaland tiếp tục thi đấu ấn tượng khi lập cú đúp sau các pha kiến tạo của Joško Gvardiol và Nico O'Reilly để giúp Man City hai lần dẫn trước đối thủ.

Tuy nhiên, đoàn quân của Pep Guardiola không bảo toàn được lợi thế của mình khi để cho Monaco hai lần gỡ hòa nhờ công Jordan Teze và Eric Dier.

Nico González vô tình trở thành tội đồ khi có tình huống phạm lỗi trong vòng cấm khiến Man City bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Dier không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90.

Trận hòa này khiến Man City mới chỉ có 4 điểm lỡ chen chân vào nhóm đầu, trong khi Monaco có điểm số đầu tiên ở mùa này.

Cũng ở loạt trận đêm qua và rạng sáng 2/10, Newcastle United đã trở thành đội bóng có trận thắng ấn tượng nhất lượt trận thứ 2 trong số các đại diện Anh.

Newcastle United đã không quá khó khăn để đánh bại Union St.Gilloise 4-0 ngay trên sân của đối phương. Nick Woltemade, Anthony Gordon (cú đúp) và Harvey Barnes là những người ghi bàn để giúp Chích chòe chiến thắng.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Newcastle ở Champions League năm nay, sau khi họ có khởi đầu không thuận lợi với thất bại trước Barcelona trên sân nhà.

Qarabag FK tiếp tục gây sốc

Sau trận thắng sốc ở ngày ra quân, Qarabag FK - đội bóng đến từ Azerbaijan tiếp tục khiến tất cả phải ngỡ ngàng với chiến thắng 2-0 trước Copenhagen ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng.

Abdellah Zoubir giúp đội chủ nhà Qarabag FK khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ở phút 28 sau tình huống kiến tạo của Pedro Henrique Rodrigues Bicalho.

Qarabag FK tiếp tục gây bất ngờ với chiến thắng thứ 2 ở giải đấu năm nay.

Đến phút 84, Emmanuel Addai - cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị - đã để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Trước đó, ở ngày mở màn, Qarabag FK chính là một trong những đội gây sốc khi có màn ngược dòng thắng 3-2 ngay trên sân Benfica dù bị đối thủ dẫn trước 2-0.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Qarabag FK có 6 điểm tuyệt đối như các "ông lớn" như Bayern Munich, Real Madrid, PSG hay Arsenal./.

