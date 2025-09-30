Lượt 2 Champions League: Chelsea, Liverpool gặp khó, Real tìm lại niềm vui

Đêm 30/9 rạng sáng 1/10, Champions League tiếp tục guồng quay bằng 9 trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 vòng phân hạng, với sự góp mặt của nhiều "ông lớn" như Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, Chelsea và Atletico Madrid.

Real Madrid tìm lại niềm vui

Lượt trận thứ 2 sẽ được mở màn bằng cuộc đối đầu giữa Kairat Almaty và Real Madrid tại sân vận động Almaty Central (Kazakhstan) vào lúc 23g45 đêm nay.

Kairat Almaty có phong độ ổn định tại giải đấu quốc nội và đang rất khát khao tạo nên "cơn địa chấn" tại đấu trường danh giá nhất châu Âu trong lần đầu tham dự.

Tuy nhiên, đây có lẽ là nhiệm vụ quá khó đối với Kairat Almaty bởi đối thủ của họ chính là Real Madrid - đội bóng giàu thành tích nhất ở Champions League.

Xét trên mọi phương diện, Real Madrid có đẳng cấp vượt trội so với Kairat Almaty và việc đại diện Kazakhstan có lợi thế sân nhà không nói lên điều gì.

Thế nên, việc Kairat Almaty phải nhận một thất bại ngay trên sân nhà là điều gần như không thể tránh khỏi, thay vào đó điều mà người hâm mộ quan tâm đó chính là Real sẽ ghi bao nhiều bàn thắng trong trận đấu này.

Real Madrid vừa trải qua cú sốc khi để thua thảm 2-5 trước Atletico nên không loại trừ đây sẽ là trận đấu để thầy trò Huấn luyện viên Xabi Alonso trút phẫn nộ lên đầu của Kairat Almaty.

Cùng giờ với trận đấu này, Atalanta sẽ tiếp đón Club Brugge với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên để thoát cảnh đứng cuối bảng sau thảm bại 0-4 trước PSG ở ngày ra quân.

Bayern Munich, Tottenham dễ thở

Cùng với Real Madrid, hai đội bóng khác là Bayern Munich và Tottenham được nhận định dễ thở khi chỉ phải gặp các đối thủ "chiếu dưới." Hùm xám đối đầu Pafos, còn Tottenham gặp Bodo/Glimt.

Pafos gây ấn tượng khi loại Dynamo Kiev và Crvena Zvezda để lần đầu góp mặt ở Champions League và tiếp tục tạo bất ngờ với việc cầm hòa Olympiakos ở lượt trận ra quân vòng phân hạng.

Bayern Munich tự tin nối dài mạch chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Những kết quả này mang đến sự tự tin cho đoàn quân Huấn luyện viên Juan Carlos Carcedo, nhưng rõ ràng việc phải đối mặt Bayern là thách thức quá lớn dành cho họ ở lượt trận thứ hai.

Bayern Munich khởi đầu cho hành trình chinh phục chiếc cúp tai voi mùa này bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Chelsea. Hùm xám cũng vừa vùi dập Bremen 4-0 ở sân chơi Bundesliga, để nối dài chiến thắng lên con số 11 trên mọi đấu trường.

Những chiến thắng liên tiếp như một lời khẳng định cho tham vọng cạnh tranh chức vô địch của thầy trò Huấn luyện viên Vincent Kompany ở mùa này.

Việc chỉ phải gặp Pafos là dịp để Bayern Munich tiếp tục phô trương sức mạnh của mình và nối dài chuỗi trận ấn tượng.

Trong khi đó, Tottenham cũng có cơ hội để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng Champions League khi họ gặp lại đối thủ Bodo/Glimt.

Ở mùa trước, Tottenham đã dễ dàng vượt qua Bodo/Glimt sau hai lượt trận ở bán kết Europa League, bằng những chiến thắng 3-1 tại London và đánh bại đối thủ 2-0 tại Bắc Âu.

Nếu giành chiến thắng ở trận này, Spurs sẽ lần đầu tiên có được hai chiến thắng ở hai trận đầu tiên tại Champions League kể từ mùa giải 2017-18.

Chelsea, Liverpool và Atletico gặp khó

Trái ngược những "ông lớn" kể trên, ba đội bóng mạnh khác là Chelsea, Liverpool và Atletico Madrid được dự báo sẽ không hề dễ thở ở loạt trận này.

Sau màn ra quân thất vọng, Chelsea đang hướng đến chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này. Tuy nhiên, việc phải chạm trán Benfica chắc chắn sẽ khiến họ phải đối mặt nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu của mình.

Chelsea đang không có được phong độ ổn định trước cuộc chiến này khi phải đón nhận hai thất bại liên tiếp, qua đó tụt xuống vị trí thứ 8 ở Premier League.

Mourinho trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge. (Nguồn: Getty Images)

Bên kia chiến tuyến, Benfica dưới thời Jose Mourinho đã trải qua ba trận bất bại liên tiếp và mới nhất là chiến thắng trước Gil Vicente giúp họ xếp thứ 3 ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Cuộc chạm trán này cũng là dịp để "Người đặc biệt" Jose Mourinho trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge - nơi ông từng cùng The Blues giành được 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong hai nhiệm kỳ.

Bảng xếp hạng Champions League 2025-26 sau lượt trận ra quân PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, Arsenal, Manchester City hay Barcelona đều giành chiến thắng, nhưng vẫn phải đứng dưới Eintracht Frankfurt sau lượt ra quân Champions League.

Trong khi đó, Liverpool sẽ phải hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để đối đầu Galatasaray - đội bóng mà họ đã từng để thua ở cả hai lần chạm trán gần nhất.

The Kop không có màn chạy đà thuận lợi nhất cho trận đấu này khi vừa phải nhận thất bại trước Crystal Palace, trong khi Galatasaray có 10 trận bất bại liên tiếp, với 9 thắng lợi.

Còn tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid cũng được dự báo gặp thách thức khi đối đầu Eintracht Frankfurt - đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau loạt trận ra quân vòng phân hạng Champions League.

Lịch thi đấu Champions League lượt 2 vòng phân hạng Ngày 30/9

23:45 Kairat Almaty-Real Madrid

23g45 Atalanta-Club Brugge Ngày 1/10

02:00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt

02:00 Bodoe/Glimt-Tottenham Hotspur

02:00 Chelsea-Benfica

02:00 Galatasaray-Liverpool

02:00 Inter-Slavia Prague

02:00 Marseille-Ajax

02:00 Pafos FC-Bayern Munich