Champions League: Erling Haaland lập kỳ tích, bất ngờ ngôi đầu

Những đội bóng được đánh giá cao như Manchester City, Barcelona hay Sporting đều đã giành được niềm vui trọn vẹn ở loạt trận Champions League diễn ra sáng 19/9.

Erling Haaland lập kỳ tích

Manchester City khởi đầu thuận lợi tại đấu trường châu Âu bằng chiến thắng 2-0 trước Napoli trong ngày mà "người cũ" Kevin De Bruyne sớm phải rời sân sau khi đội khách bị mất người.

Erling Haaland và Jérémy Doku thay nhau lập công để giúp đội chủ sân Etihad có 3 điểm đầu trong hành trình chinh phục ngôi vương.

Đáng chú ý, với bàn thắng mở tỷ số ở trận này, Erling Haaland đã chính thức cán mốc 50 bàn thắng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Để đạt được thành tích ghi bàn này, chân sút người Na Uy chỉ mất đúng 49 trận, tương đương ghi hơn 1 bàn/trận, vượt qua kỷ lục ghi 50 bàn sau 62 trận của Ruud van Nistelrooy để trở thành cầu đạt đến cột mốc này nhanh nhất trong lịch sử Cúp C1/Champions League.

Trong số 50 bàn thắng ở Champions League, Haaland đã ghi 27 bàn cho Man City, 15 bàn cho Dortmund và 8 cho Red Bull Salzburg.

Erling Haaland cũng đã chính thức lọt vào top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử cúp C1/Champions League, vượt qua huyền thoại Real Madrid Alfredo Di Stefano (49 bàn), ngang bằng với Thierry Henry (50 bàn, sau 112 trận).

Với những gì đã thể hiện, Haaland chắc chắn sẽ nâng cao thành tích ghi bàn của mình, đồng thời đóng góp cho sự thành công của Manchester City.

Barcelona gỡ thể diện ở "đại chiến" Tây Ban Nha-Nha

Marcus Rashford đã có ngày thi đấu thăng hoa khi ghi cả hai bàn thắng trong ngày trở lại quê nhà để giúp Barcelona đánh bại Newcastle United 2-1.

Ở trận này, dù phải thi đấu sân khách song Barcelona mới chính là đội kiểm soát thế trận và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Marcus Rashford tỏa sáng giúp Barcelona giành chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Phải đến phút 58, thế cân bằng về tỷ số mới được phá vỡ khi Rashford đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt chính xác của Kounde, đưa Barcelona vươn lên dẫn 1-0.

9 phút sau, Rashford khiến tất cả ngỡ ngàng với pha dứt điểm từ xa lập siêu phẩm vào lưới thủ thành Nick Pope để nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Sau hai bàn thua liên tiếp, Newcastle buộc phải thay đổi và chủ động chơi tấn công, nhưng cũng có được bàn thắng ở phút 90 của Anthony Gordon, qua đó ngậm ngùi rời sân với thất bại 1-2.

Với kết quả này, Barcelona không chỉ có khởi đầu suôn sẻ mà còn gỡ thể diện cho bóng đá Tây Ban Nha trong những cuộc đối đầu với đại diện bóng đá Anh ở loạt trận mở màn Champions League mùa này.

Trước đó, ba đội bóng khác của Tây Ban Nha là Athletic Bilbao, Villarreal và Atletico Madrid đều đã nhận "trái đắng" trước các đại diện của Anh.

Bất ngờ ngôi đầu bảng

Cùng với Manchester City và Barcelona, Eintracht Frankfurt cũng đã trải qua ngày thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trong cuộc đón tiếp Galatasaray trên sân nhà.

Tại Deutsche Bank Park, Eintracht Frankfurt sớm bị dội "gáo nước lạnh" khi để cho đội khách có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 8 của Yunus Akgün.

Tuy nhiên, đoàn quân của Dino Toppmoller nhanh chóng kiểm soát thế trận và dẫn trước 3-1 sau 45 phút đầu nhờ các bàn thắng của Can Uzun và Jonathan Burkardt cùng pha phản lưới của Davinson Sánchez.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng nữa của Jonathan Burkardt và Ansgar Knauff để giành chiến thắng chung cuộc 5-1 trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến thắng này giúp Eintracht Frankfurt có 3 điểm (hiệu số +4), ngang bằng với Paris Saint-Germain, để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn.

Việc Eintracht Frankfurt dẫn đầu vòng phân hạng Champions League sau loạt trận mở màn được xem là bất ngờ lớn khi mà đội bóng này không được đánh giá quá cao trước khi bước vào giải đấu.

Ở loạt trận này, Sporting cũng có chiến thắng đậm 4-1 để chặn đứng hy vọng có thể làm nên bất ngờ của đội bóng tân binh Kairat Almaty đến từ Kazakhstan.

Trong khi đó, Leverkusen và Monaco lại gây thất vọng ngày ra quân. Leverkusen có trận hòa nhọc nhằn 2-2 trước Copenhagen, còn Monaco thảm bại 1-4 trước Club Brugge./.

