Bảng xếp hạng Champions League 2025-26 sau lượt trận ra quân

Loạt trận mở màn của giai đoạn phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2025-26 đã khép lại. Không ít bất ngờ xảy ra nhưng trật tự nhanh chóng được thiết lập khi các đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal, Manchester City hay Barcelona vẫn khẳng định vị thế của mình.

Nhiều bất ngờ loạt trận ra quân

Union Saint Gilloise, đội bóng tân binh Champions League đã tạo nên "cơn địa chấn" ngay trận ra mắt khi giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của PSV Eindhoven.

Promise David ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho Union Saint Gilloise tại sân chơi danh giá này với cú sút phạt lạnh lùng từ chấm 11m.

Anouar Ait El Hadj và Kevin Mac Allister sau đó cũng điền tên mình lên bảng điện tử trong chiến thắng của đội bóng đến từ Bỉ.

Chiến thắng đầu tiên ở Champions League giúp Union Saint Gilloise có 3 điểm, qua đó tự tin cho hành trình tiếp theo.

Tiếp bước, Union Saint Gilloise, Qarabag FK - đội bóng đến từ Azerbaijan - cũng tạo nên cú sốc với màn ngược dòng không tưởng giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Benfica.

Tại Estadio da Luz, Benfica không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và liên tiếp có hai bàn thắng do công của Enzo Barrenechea và Vangelis Pavlidis để dẫn 2-0 sau 16 phút thi đấu.

Qarabag FK đã khiến thế giới bóng đá ngỡ ngàng khi ba lần sút tung lưới Benfica nhờ công Camilo Duran (cú đúp) và Oleksiy Kashchuk, để giành chiến thắng chung cuộc.

Qarabag FK khiến Benfica (áo đỏ) nhận trái đắng ngay trên sân nhà. (Nguồn: AS)

Pafos FC - một đội bóng tân binh khác đến từ Síp không có được chiến thắng như Union Saint Gilloise, nhưng cũng khiến nhiều người nhắc đến khi giành kết quả hòa 0-0 trên sân của Olympiacos.

Thậm chí, ở trận đấu đó, Pafos FC đã phải thi đấu với 10 người trên sân kể từ phút 26 sau khi Bruno bị truất quyền thi đấu.

"Ông lớn" khẳng định vị thế

Sau những bất ngờ, trật tự đã dần được thiết lập trở lại khi những đội bóng được đánh giá "cửa trên" đều đã khẳng định vị thế của mình ở sân chơi danh giá này.

Đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục thăng hoa và khẳng định tham vọng bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Atalanta.

Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes và Gonçalo Ramos thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đại gia nước Pháp.

Real Madrid dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng vẫn có được 3 điểm trọn vẹn với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Marseille trên sân nhà Bernabeu.

Kylian Mbappé lập cú đúp bàn thắng để giúp đội nhà thắng ngược sau khi để cho Marseille dẫn trước nhờ công Timothy Weah. Đáng chú ý, ở trận này, Kền kền trắng đã phải thi đấu thiếu người sau khi Dani Carvajal nhận thẻ đỏ ở phút 72.

Arsenal cũng khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao trên sân khách, nhờ sự tỏa sáng của hai cầu thủ vào thay người Gabriel Martinelli và Leandro Trossard.

Trong khi đó, Bayern Munich và Liverpool có những chiến thắng thuyết phục khi mà thử thách dành cho hai đội này đều là những đối thủ khó chơi.

Ở trận cầu tâm điểm tại Allianz, Bayern Munich chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc trước khi liên tiếp có hai bàn thắng đến từ pha phản lưới nhà của Chalobah và cú sút phạt 11m thành công của Harry Kane.

Cole Palmer mang hy vọng có điểm về cho The Blues với bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2, nhưng Harry Kane đã tỏa sáng để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hùm xám.

﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ Liverpool, Bayern và PSG đều giành chiến thắng ở loạt trận ra quân.

Còn tại Anfield, Liverpool giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Atletico Madrid trong trận "đại chiến" được mong đợi.

The Kop khởi đầu hoàn hảo khi vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 6 phút thi đấu nhờ các bàn thắng của Andy Robertson và Mohamed Salah.

Tuy nhiên, nhà vô địch Premier League lại tự đẩy mình vào thế khó khi để cho Marcos Llorente lập cú đúp giúp Atletico gỡ hòa 2-2.

Trong tình cảnh khó khăn, Virgil van Dijk đã trở thành người hùng của The Kop với bàn thắng quyết định ở phút 90+2, ấn định chiến thắng kịch tính 3-2.

Hai "ông lớn" khác là Manchester City và Barcelona cũng giành được chiến thắng ngày ra quân vòng phân hạng Champions League.

Manchester City vượt qua Napoli 2-0 nhờ các bàn thắng của Erling Haaland và Jérémy Doku, trong khi Marcus Rashford tỏa sáng với cú đúp giúp Barcelona hạ Newcastle.

Bất ngờ ngôi đầu sau loạt trận ra quân

Mặc dù giành được chiến thắng song các "ông lớn" vẫn phải tạm thời đứng dưới Eintracht Frankfurt ở bảng xếp hạng sau loạt trận mở màn.

Eintracht Frankfurt không được đánh giá quá cao nhưng lại có chiến thắng ngược dòng tưng bừng 5-1 trước Galatasaray trên sân nhà.

Tại Deutsche Bank Park, Eintracht Frankfurt sớm bị dội "gáo nước lạnh" khi để cho đội khách có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 8 của Yunus Akgün.

Tuy nhiên, đoàn quân của Dino Toppmoller nhanh chóng kiểm soát thế trận và dẫn trước 3-1 sau 45 phút đầu nhờ các bàn thắng của Can Uzun và Jonathan Burkardt cùng pha phản lưới của Davinson Sánchez.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng nữa của Jonathan Burkardt và Ansgar Knauff để giành chiến thắng chung cuộc 5-1 trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến thắng này giúp Eintracht Frankfurt có 3 điểm (hiệu số +4), ngang bằng với Paris Saint-Germain, để tạm dẫn đầu vòng phân hạng Champions League mùa này./.

Champions League: Erling Haaland lập kỳ tích, bất ngờ ngôi đầu Haaland tiếp tục ghi bàn để lập kỷ lục mới và giúp Man City giành chiến thắng, trong khi Eintracht Frankfurt gây bất ngờ với vị trí đầu Champions League sau loạt trận mở màn vòng phân hạng.