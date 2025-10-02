Chi tiết bảng xếp hạng Champions League 2025-26 sau hai lượt trận

Lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League 2025-26 đã khép lại với không ít "cơn mưa bàn thắng" cùng với những kết quả bất ngờ.

Hàng loạt "cơn mưa bàn thắng"

Các đội bóng được xếp "cửa trên" như Bayern Munich, Real Madrid, Atletico Madrid hay Dortmund đã có ngày thi đấu thăng hoa để giành những chiến thắng tưng bừng.

Bayern Munich không quá khó khăn để tạo thế áp đảo trong chuyến làm khách trên sân của Pafos FC trước khi khép lại trận đấu bằng màn "hủy diệt" 5-1.

Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp để cùng Raphaël Guerreiro và Nicolas Jackson giúp Hùm xám xứ Bavaria dẫn trước đối thủ 4-0 sau 34 phút thi đấu.

Mislav Orsic giúp Pafos FC có bàn thắng danh dự ở thời gian đá bù giờ hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Bayern Munich có thêm 1 pha lập công nữa của Michael Olise để ấn định chiến thắng đậm 5-1.

Real Madrid cũng đã có "cuộc dạo chơi" trên đất Kazakhstan với chiến thắng cách biệt 5-0 trước đội bóng tân binh Kairat Almaty.

Kylian Mbappe tiếp tục chơi ấn tượng để có cho riêng mình cú hat-trick, qua đó nâng số bàn thắng ở Champions League mùa này lên con số 5 chỉ sau hai trận đấu.

Eduardo Camavinga và Brahim Díaz - hai cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị cũng kịp có cho mình bàn thắng, qua đó giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng chung cuộc 5-0.

Mbappe thăng hoa giúp Real Madrid thắng đậm. (Nguồn: Getty Images)

Những chiến thắng "hủy diệt" này đã đưa Bayern Munich và Real Madrid vươn lên đứng hai vị trí cao nhất vòng phân hạng khi cùng có được 6 điểm và hiệu số +6.

Cùng với Bayern và Real, Atletico Madrid cũng ghi 5 bàn ở lượt trận này để giành chiến thắng đậm 5-1 trong chuyến đón tiếp Eintracht Frankfurt - đội bóng giành chiến thắng đậm nhất ngày ra quân.

Tại Civitas Metropolitano, Atletico dễ dàng tạo thế trận áp đảo trước đại diện Đức trước khi dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Giacomo Raspadori, Robin Le Normand và Antoine Griezmann.

Atletico sau đó để cho Eintracht Frankfurt có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 của Jonathan Burkardt, nhưng nhanh chóng đáp trả với hai pha lập công của Julián Álvarez và Giuliano Simeone để thắng chung cuộc 5-1.

Ngoài ba cái tên trên, các đội bóng khác như Dortmund, Newcastle United và Marseille cũng đã có được chiến thắng đầu tiên sau những màn vùi dập đối thủ.

Dortmund có chiến thắng 4-1 trước Atletico Bilbao nhờ các bàn thắng của Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy và Julian Brandt.

Newcastle United vùi dập đội bóng tân binh Union St.Gilloise 4-0, và cũng với kết quả này Marseille đã "gieo sầu" cho Ajax.

Liverpool và Barcelona nhận "trái đắng"

Trái ngược với Bayern và Real Madrid, hai đội Liverpool và Barcelona - những ứng viên cho chức vô địch - đã phải nhận thất bại ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng.

Liverpool được đánh giá cao hơn so với Galatasaray nhưng cuối cùng phải tay trắng rời Thổ Nhĩ Kỳ với thất bại tối thiểu 1-0 bởi bàn thắng của Victor Osimhen ở chấm phạt đền.

Barcelona thua ngược PSG (áo trắng) ngay trên sân nhà. (Nguồn: Getty Images)

Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò Huấn luyện viên Arne Slot sau chuỗi trận thăng hoa trước đó. Cách đây ít ngày, The Kop đã để thua Crystal Palace ở Premier League.

Trong khi đó, tại Olimpico Lluis Companys, Barcelona tự tin sẽ "gieo sầu" cho nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain để nối dài mạch trận bất bại của mình.

Barcelona đã có lợi thế lớn để hoàn thành mục tiêu đó khi Ferran Torres có bàn mở tỷ số ở phút 19 sau đường kiến tạo của Marcus Rashford.

Tuy nhiên, họ đã không thể bảo toàn được kết quả khi để cho Senny Mayulu và Gonçalo Ramos ghi bàn giúp PSG ngược dòng thắng kịch tính 2-1.

Cùng với Liverpool và Barcelona, hai đội bóng được đánh giá cao khác là Manchester City và Tottenham cũng không có được kết quả như mong muốn.

Dù được đánh giá cao hơn song cả Manchester City và Tottenham song chỉ giành được những kết quả hòa.

Manchester City bị Monaco gỡ hòa 2-2 ở phút 90, trong khi Tottenham phải rất chật vật mới cầm hòa đối thủ Bodoe/Glimt.

Bảng xếp hạng Champions League sau hai lượt trận.

Bất ngờ cái tên Qarabag FK

Dù không được đánh giá cao song Qarabag FK lại đang khiến nhiều người phải nhắc đến mình nhiều hơn ở Champions League mùa này, với những chiến thắng bất ngờ.

Đội bóng đến từ Azerbaijan đã tạo nên cú sốc lớn nhất ở ngày ra quân với chiến thắng ngược dòng không tưởng 3-2 ngay trên sân của Benfica, dù bị dẫn trước hai bàn.

Tiếp nối cú sốc đó, Qarabag FK lại khiến Copenhagen ôm hận với chiến thắng thuyết phục 2-0 bởi các bàn thắng của Abdellah Zoubir và Emmanuel Addai.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Qarabag FK chen chân vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng khi cùng có được 6 điểm giống các "ông lớn" Bayern Munich, Real Madrid hay PSG./.

