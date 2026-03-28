Hơn 500 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam

Lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cup Đoàn Kết năm 2026 đã diễn ra sáng nay, 28/3, tại Hà Nội với sự tham gia của 512 đội bóng.

Giải thi đấu bóng đá được tổ chức quy mô 6 người mỗi đội, gồm 5 cầu thủ và 1 thủ môn, theo luật của WMF - Liên đoàn Bóng đá Mini thế giới. Các đội đến từ các câu lạc bộ bóng đá thanh niên phong trào trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Giải đấu gồm vòng loại và vòng chung kết. Vòng loại được tổ chức theo 8 cụm sân. Các đội thi đấu loại trực tiếp để chọn mỗi cụm 1 đội vào vòng chung kết.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết Giải bóng đá Thanh niên – Cup Đoàn Kết năm 2026 là hoạt động hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và tinh thần thể thao Bác Hồ đã phát động trong 78 năm qua.

Sự kiện là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích dành cho thanh niên và những người yêu thích bóng đá phong trào; tạo không khí vui tươi phấn khởi, duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể chất cho hội viên, thanh niên. Thông qua đó góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa các hội viên, thanh niên, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên theo sở thích.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận khai mạc giữa đội Thanh niên Việt Nam và đội Điều ước bóng đá. Các trận thi đấu vòng loại sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 3.

Vòng chung kết và lễ bế mạc giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tại cụm sân vận động phường Hoàng Liệt (sân vận động Hoàng Mai cũ). 8 đội bóng dẫn đầu vòng loại sẽ chia làm 2 bảng đấu, thi đấu để tranh ngôi vô địch.

Giải thưởng dành cho đội vô địch là 20 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng cùng bộ huy chương. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ, mỗi giải 1 triệu đồng và kỷ niệm chương.

Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam là hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 80 năm Ngày truyền thống Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026). Sự kiện cũng nhằm hưởng ứng các hoạt động của Tháng thanh niên 2026; hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam./.

