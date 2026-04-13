Premier League: Đánh bại Chelsea, Man City khiến cuộc đua vô địch khó đoán

Cuộc đua ngôi vương Premier League mùa này đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết sau khi Manchester City và Arsenal giành được những kết quả trái ngược ở vòng 32.

Cuộc đua ngôi vương khó lường

Manchester City đã có thêm chiến thắng quan trọng trong giai đoạn quyết định khi đánh bại Chelsea 3-0 ngay tại thánh địa Stamford Bridge của đối thủ.

Tiền vệ Rayan Cherki không ghi bàn nhưng lại tỏa sáng để mở đầu cho chiến thắng của Manchester City ở trận này.

Cherki chính là người có hai đường chuyền thuận lợi để Nico O'Reilly và Marc Guehi liên tiếp ghi bàn ở các phút 51 và 57 để đưa Man City vượt lên dẫn trước 2-0.

Đến phút 68, sau khi cướp bóng từ chân Caicedo, Jeremy Doku đi bóng quyết đoán rồi dứt điểm tung lưới Chelsea, nâng tỷ số 3-0 cho Man City.

3-0 cũng là kết quả cuối cùng, qua đó giúp đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm.

Arsenal hiện vẫn chỉ có được 70 điểm sau trận thua sốc 1-2 trước AFC Bournemouth ngay trên sân nhà Emirates ở trận đấu sớm vòng 32.

Xét về lý thuyết, Arsenal vẫn đang nắm lợi thế về điểm số khi có nhiều hơn 6 điểm (hiệu số +38 so với +35), nhưng lại đang thi đấu nhiều hơn Manchester City 1 trận.

Khoảng cách về điểm số càng khiến cho cuộc đối đầu giữa Man City và Arsenal tại Etihad ở vòng 33 vào ngày 19/3 tới đây sẽ trở nên căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết.

Trận "đại chiến" đó có thể sẽ mang tính quyết định rất lớn đến cuộc đua tranh ngôi vương Premier League mùa này. Arsenal có thể mất tất cả nếu thua, nhưng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với họ nếu rời Etihad với 3 điểm trọn vẹn.

Chelsea đối mặt vô vàn khó khăn

Trái ngược Manchester City, Chelsea lại đang phải đối mặt vô vàn khó khăn trong cuộc đua tranh vé tham dự Champions League mùa tới sau trận thua này.

Sau 32 vòng đấu, The Blues vẫn chỉ có trong tay 48 điểm, xếp thứ 6 trong cuộc đua với 4 điểm ít hơn top 5 - vị trí mà Liverpool đang nắm giữ.

Ở vòng đấu này, The Kop đã có thêm 3 điểm sau khi vượt qua Fulham 2-0 nhờ các bàn thắng của Rio Ngumoha và Mohamed Salah.

Ngoài việc bị bỏ xa trong cuộc cạnh tranh top 5, Chelsea còn phải đối mặt lịch thi đấu đầy khó khăn trong phần còn lại của mùa giải.

Trong 6 trận cuối mùa, đoàn quân của huấn luyện viên Liam Rosenior sẽ lần lượt phải đối đầu các đối thủ trong nhóm đua tranh là Manchester United, Liverpool, Brighton và Sunderland.

Ngoài ra, The Blues còn phải chạm trán các đối thủ tránh suất xuống hạng là Nottingham Forest và Tottenham.

Rõ ràng, thử thách dành cho Chelsea là rất lớn và nếu muốn có mặt trong top 5 để góp mặt ở sân chơi Champions League mùa tới, họ chắc chắn cần phải đánh bại các đối thủ của mình.

Tottenham đứng trước nguy cơ xuống hạng

Sau chuỗi trận vô cùng thất vọng, Tottenham giờ đây đang gần hơn tấm vé xuống chơi ở Championship vào mùa tới hơn bao giờ hết.

Trong chuyến làm khách trên sân của Sunderland, Tottenham đã phải cay đắng ra về với hai bàn tay trắng khi để thua 0-1 bởi pha lập công của Nordi Mukiele.

Trận thua này khiến Tottenham trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng là gì ở Premier League. Lần gần nhất họ giành được niềm vui ở sân đấu này là vào tháng 12/2026 khi đánh bại Crystal Palace.

Chuỗi trận gây thất vọng khiến Tottenham rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ và trở thành "ứng cử viên" sáng giá trong danh sách xuống hạng mùa tới.

Sau 32 vòng đấu, Tottenham mới chỉ có trong tay 30 điểm, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Họ đang kém vị trí an toàn 2 điểm và kém vị trí thứ 15 mà Leeds đang nắm giữ 3 điểm.

Tuy nhiên, lịch thi đấu trong phần còn lại của Tottenham cũng không hề dễ thở chút nào. Họ sẽ lần lượt phải đối đầu với Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds United, Chelsea và Everton.

Nếu muốn chắc suất trụ hạng, Tottenham cần phải thi đấu tốt, giành những chiến thắng cần thiết và hy vọng các đối thủ cạnh tranh sảy chân./.

