Kết quả bóng đá: Các đại diện của Anh và Đức giành lợi thế lớn

Các đại diện của bóng đá Anh và Đức gây ấn tượng ở lượt đi tứ kết Europa League và Conference League khi đều giành được kết quả có lợi.

Tại sân chơi Europa League, Aston Villa đã thi đấu thuyết phục để chiến thắng cách biệt 3-1 ngay trên sân Renato Dell'Ara của Bologna.

Ezri Konsa và Ollie Watkins (cú đúp) thay nhau lập công để mang lợi thế về cho Aston Villa, trong khi bàn thắng của Bologna được ghi bởi Jonathan Rowe.

Cùng với Aston Villa, Nottingham Forest dù phải thi đấu trên sân đội bóng khó chơi Porto nhưng vẫn giành được trận hòa 1-1.

Nottingham Forest bị đối thủ dẫn trước ở ngay phút 11 bởi pha lập công của William Gomes, nhưng mất đúng 2 phút để có bàn gỡ hòa nhờ tình huống phản lưới nhà của Martim Fernandes.

Trong khi đó, đại diện Đức là Freiburg đã vượt qua Celta Vigo 3-0 nhờ các bàn thắng của Vincenzo Grifo, Matthias Ginter và Jan-Niklas Beste.

Ở trận đấu còn lại tại sân chơi hạng 2, Braga và Real Betis hòa nhau 1-1. Florian Grillitsch ghi bàn mở tỷ số cho Braga, còn bàn thắng của Betis được thực hiện bởi Cucho Hernandez.

Ở sân chơi Conference League, Crystal Palace đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trong cuộc đón tiếp Fiorentina trên sân nhà Selhurst Park.

Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell và Ismaila Sarr thay nhau "phá lưới" David de Gea để mang niềm vui về cho đại diện Anh.

Cũng ở sân chơi này, đại diện của Đức là Mainz 05 đã vượt qua Strasbourg 2-0 nhờ công Kaishu Sano và Stefan Posch.

Hai trận đấu tứ kết còn lại, Shakhtar Donetsk vượt qua AZ Alkmaar trong khi Rayo Vallecano cũng giành kết quả tương tự trước AEK Athens.

Theo lịch thi đấu, các trận tứ kết lượt về Europa League và Conference League sẽ diễn ra vào đêm 16 và rạng sáng 17/4 (theo giờ Việt Nam)./.

