Vòng 24 V-League: Hà Tĩnh đón tân vương, cuộc đua trụ hạng chưa giảm 'nhiệt'

Cuộc đua đến danh hiệu vô địch V-League mùa giải 2025/26 đã khép lại với ngôi vương thuộc về Câu lạc bộ Công an Hà Nội, tuy nhiên giải đấu không vì thế mà hạ "nhiệt" ở những vòng đấu cuối - bởi còn nhiều cuộc đua khác vẫn đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.

Ở vòng 24, sân Hà Tĩnh sẽ có màn chào đón tân vương khi đội chủ nhà tiếp đón Công an Hà Nội. Dù đại diện Thủ đô đã chính thức đăng quang sớm 3 vòng đấu, những chân sút của đội bóng này là Alan Grafite và Đình Bắc vẫn còn mục tiêu ở mùa giải năm nay là cuộc cạnh tranh cho danh hiệu "Vua phá lưới" V-League 2025/26.

​Tính đến hết vòng 23, Alan vẫn đang chiếm ưu thế với 15 bàn thắng, hơn 4 đơn vị so với đối thủ xếp sau là Lucao của Thể Công-Viettel. Đình Bắc dù hiện xếp ở vị trí thứ ba, nhưng đang đạt hiệu suất "khủng" với 10 bàn thắng/6 vòng đấu gần nhất.

Với việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn nhiều mục tiêu khi đã chính thức trụ hạng, trận đấu ở vòng 24 có thể là cơ hội để những chân sút bên phía Công an Hà Nội nâng cao thành tích trong cuộc đua danh hiệu cá nhân.

Đình Bắc (số 9) và Alan Grafite cạnh tranh cho danh hiệu 'Vua phá lưới' V-League 2025/26. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở những vòng cuối, đấu trường "khốc liệt" nhất là cuộc đua của những đội trong nhóm trụ hạng khi vẫn còn đến 6 câu lạc bộ chưa an toàn.

Vòng 24 sẽ là sân khấu của hai trận "chung kết ngược," với màn so tài giữa Đông Á Thanh Hóa (24 điểm, xếp thứ 9) và đội khách Hoàng Anh Gia Lai (22 điểm, xếp thứ 11), và sau đó là cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An (24 điểm, xếp thứ 10) của đội chủ nhà Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (21 điểm, xếp thứ 12).

Cuộc đua giữa hai đội đang xếp cuối bảng là SHB Đà Nẵng và PVF-CAND (cùng 17 điểm) nhiều khả năng sẽ có thay đổi lớn ở vòng 24, bởi trong khi SHB Đà Nẵng được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đội bóng không còn mục tiêu là Hải Phòng, thì PVF-CAND lại phải hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp chủ nhà Thể Công-Viettel - đội vẫn đang chiến đấu cho vị trí thứ hai chung cuộc.

PVF-CAND (áo đỏ) sẽ có chuyến hành quân đến sân của Thể Công-Viettel, đội vẫn đang cạnh tranh cho vị trí thứ hai chung cuộc. (Ảnh: VPF)

Một cuộc đua khác còn chưa ngã ngũ là vị trí thứ ba chung cuộc, nơi Ninh Bình FC (44 điểm) và Hà Nội FC (42 điểm) sẽ chiến đấu để giành tấm huy chương Đồng.

Cả hai đội đều sẽ được chơi trên sân nhà ở vòng 24, lần lượt tiếp đón những đối thủ ở giữa bảng xếp hạng là Công an Thành phố Hồ Chí Minh (33 điểm) và "cựu vương" Thép Xanh Nam Định (31 điểm)./.

Bảng xếp hạng sau vòng 23 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

