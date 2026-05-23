Đằng sau những tranh vẽ bút bi đạt hàng nghìn lượt "like"

Chứng kiến quá trình thực hiện, nhiều người sẽ bất ngờ bởi khi biết những gương mặt chân thực, giàu cảm xúc với các mảng màu, bóng và chiều sâu lại được tạo nên từ những nét bút bi tỉ mỉ.

Thông thường, ít họa sỹ chọn vẽ bút bi vì nếu vẽ sai sẽ khó sửa, dễ lộ những nét bút lỗi hoặc không sửa được, mực bút sẽ không đều, phải tô nhiều lớp để có thể tạo bóng và chiều sâu, đòi hỏi độ chính xác cao và kỹ năng điều khiển lực tay.

Để hoàn thiện một tác phẩm khổ lớn với nhiều chi tiết, người vẽ có thể mất tới 60–70 giờ làm việc.

Tuy vậy với Nguyễn Thế Vũ, một cựu sinh viên kiến trúc đam mê hội họa, việc ngồi hàng chục giờ bên một bức chân dung không chỉ là lao động nghệ thuật, mà còn giống như một cách thiền định trong tâm trí. Bộ môn này đã trở thành nơi anh tìm thấy sự xoa dịu sau biến cố mất đi người bạn đời khi tuổi đời còn rất trẻ./.

