Hành trình “chạm” tới Huy chương Bạc của Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam

Thực đơn “Vietnam Essence” là hành trình tôn vinh sự tinh tế và linh hồn của ẩm thực Việt. Nhưng để tinh hoa đó có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu quốc tế, đội Việt Nam đã đối diện không ít thách thức.

Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc, xếp hạng 8 thế giới hạng mục Global Chefs Challenge - nội dung thi danh giá nhất dành cho đầu bếp chuyên nghiệp của hệ thống thi đấu Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs).

Nhưng để có thể chạm tay tới kết quả vinh quang này là cả một hành trình đầy thách thức của những người trong cuộc.

Vòng chung kết Global Chefs Challenge Finals 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Wales (ICC Wales), thành phố Newport, Wales, Vương quốc Anh.

Tỏa sáng tinh hoa ẩm thực Việt

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện góp mặt tại vòng chung kết toàn cầu của cuộc thi, đánh dấu bước tiến quan trọng của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập và tham gia các sân chơi nghề nghiệp quốc tế.

Theo kết quả xếp hạng chính thức được công bố sau vòng chung kết, đội tuyển Việt Nam đạt 81.875 điểm (xếp thứ 8), nằm trong nhóm các đội tuyển giành Huy chương Bạc. Ở bảng xếp hạng chung cuộc, Italy dẫn đầu với 94.167 điểm, tiếp theo là Denmark với 93.333 điểm và Singapore với 92.458 điểm.

Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi với đại diện chính là Chef Trịnh Tuấn Dũng, cùng đầu bếp phụ Lê Đắc Minh Quân, dưới sự huấn luyện, đồng hành chuyên môn của ông Văn Phú Phương Dũng. Các thành viên đều là hội viên thuộc Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn (SPC), trực thuộc Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời là thành viên chính thức của Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam.

Chef Trịnh Tuấn Dũng tại cuộc thi. (Ảnh: CTV)

Phía Việt Nam mang “Vietnam Essence – Tinh hoa Việt Nam” với bốn món được lên ý tưởng dựa trên những món ăn, nguyên liệu và gia vị nổi tiếng của Việt Nam, phù hợp với tiêu chí cuộc thi khi kết hợp cùng các nguyên liệu cao cấp châu Âu và điều kiện khắt khe về hành lý cũng như nguyên liệu khi nhập cảnh vào UK.

“Vietnam Essence” là một hành trình ẩm thực tôn vinh sự phong phú, tinh tế và linh hồn của ẩm thực Việt. Được thai nghén theo tinh thần “hộ chiếu ẩm thực,” menu này mời thực khách khám phá Việt Nam qua những nguyên liệu biểu tượng, kỹ thuật truyền thống và các món ăn đặc trưng, được chắt lọc thành một trải nghiệm vừa đương đại vừa thấm đẫm chiều sâu di sản.

* Các đội thi thực hiện set menu 4 món gồm: 1 khai vị, 2 món chính và 1 món tráng miệng trong thời gian 7 giờ, với tổng cộng 12 phần ăn cho mỗi món theo tiêu chuẩn quốc tế, được chấm trực tiếp bởi Ban giám khảo thuộc Worldchefs. * Cuộc thi yêu cầu bắt buộc sử dụng nhiều nguyên liệu tài trợ cao cấp như tôm sú Na Uy, cá halibut, thăn bê, nội tạng bê, trứng cá caviar, chocolate Valrhona, sản phẩm sữa Anchor, trà Dilmah, vanilla tươi, rau mầm Koppert cùng các đặc sản địa phương xứ Wales như tỏi tây và dâu tây Wales.

Bên cạnh những thành phần chủ đạo như cá bơn, thịt bê, tôm sú, các sản phẩm sữa Anchor, rau mầm Koppert Cress, chocolate Valrhona, trà Dilmah, trứng cá muối, vani và các nguyên liệu tuyển chọn từ xứ Wales, những yếu tố Việt Nam được đan xen hài hòa trong từng món chính là: gạo ST25 (được vinh danh là loại gạo hảo hạng nhất thế giới), macca Đắk Lắk, tỏi Lý Sơn, xoài cát Hòa Lộc, hạt điều Bình Phước, bưởi Tân Triều, thanh long Bình Thuận, bánh tráng gạo, nấm nhung hươu, nước cốt dừa Bến Tre, cùng những gia vị đặc trưng như hoa muối Bạc Liêu, hạt dổi, đường thốt nốt An Giang và không thể thiếu nước mắm Phú Quốc. Có thể thấy, mỗi nguyên liệu đều mang theo tinh túy của núi rừng, sông ngòi và những đồng bằng trù phú của Việt Nam.

Thực đơn cũng tôn vinh tay nghề thủ công trong truyền thống ẩm thực Việt thông qua những kỹ thuật lâu đời: hấp bánh phở, cuốn chả giò và đổ bánh xèo. Những kỹ năng ấy phản ánh một di sản về sự chuẩn xác và nghệ thuật được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Mỗi trang của “hộ chiếu” mở ra cánh cửa đến một vùng đất khác nhau, nơi những nông sản địa phương, các món ăn biểu tượng và những câu chuyện văn hóa cùng nhau kiến tạo nên bản sắc của ẩm thực Việt. “Vietnam Essence” không chỉ là một thực đơn, mà còn là lời mời bước vào hành trình khám phá và trân trọng di sản ẩm thực của một vùng đất giàu bản sắc và truyền thống.

Thực đơn của đầu bếp Việt Nam.

Tự hào tinh thần Việt Nam

Trước khi góp mặt tại vòng chung kết thế giới, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng loại khu vực châu Á được tổ chức trong năm 2025. Tại vòng bán kết khu vực, Chef Trịnh Tuấn Dũng đã giành Huy chương Vàng, trở thành một trong hai đại diện có điểm số cao nhất khu vực châu Á cùng Singapore giành quyền bước vào vòng chung kết toàn cầu tại Wales.

Bài thi của đội tuyển Việt Nam được xây dựng và hoàn thiện trong suốt gần 9 tháng kể từ sau vòng bán kết khu vực, với cường độ tập luyện gần như liên tục 24/7 của các thành viên. Trong điều kiện thiết bị, nguyên liệu và kinh phí còn nhiều hạn chế, Chef Trịnh Tuấn Dũng chia sẻ cả đội đã luôn phải làm việc trên tinh thần “liệu cơm gắp mắm,” tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có để duy trì quá trình luyện tập.

Chef Trịnh Tuấn Dũng cho biết các nguyên liệu bắt buộc của đề thi đều là dòng sản phẩm cao cấp với chi phí rất đắt đỏ, vượt xa điều kiện luyện tập thông thường của đội tuyển. Vì vậy, anh và các thành viên buộc phải tìm nhiều phương án thay thế nhằm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo được việc rèn luyện kỹ thuật và hoàn thiện món ăn.

Trong quá trình tập luyện, đội sử dụng cá chim để thay cho cá halibut nhằm luyện kỹ thuật phi lê; dùng bơ thực vật thay thế bơ cao cấp; sử dụng gan gà, gan heo để mô phỏng xử lý nội tạng bê; hay dùng đậu phộng thay cho các loại hạt đắt tiền như mắc ca hoặc hạt điều.

Riêng chocolate Valrhona là nguyên liệu bắt buộc của đề thi có giá thành rất cao tại Việt Nam và nguồn cung hạn chế, nên gần như đội không có điều kiện luyện tập thường xuyên với sản phẩm thực tế. Thay vào đó, Chef Dũng phải sử dụng các loại chocolate khác để thử nghiệm kỹ thuật, dù chất lượng và đặc tính sản phẩm có sự khác biệt rất lớn.

Tự hào Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Một trong những khó khăn lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là nhiều nguyên liệu trong đề thi gần như không thể tìm mua tại Việt Nam, đặc biệt là cá halibut kích thước lớn và nội tạng bê (sweetbreads). Vì không có điều kiện tiếp cận nguyên liệu thực tế, đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng buộc phải tự học thông qua các video của đầu bếp quốc tế, quan sát kỹ thuật, ghi chép và hình dung quy trình xử lý để luyện tập bằng phương pháp mô phỏng.

Thậm chí, đến khi bước vào Global Chefs Challenge 2026 tại Newport, Chef Dũng mới lần đầu tiên được trực tiếp chạm tay và chế biến nội tạng bê cũng như thực hiện kỹ thuật phi lê cá halibut nguyên con kích thước lớn.

Tất cả những khó khăn đều cho thấy áp lực và thử thách mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt lớn hơn rất nhiều so với các đội tuyển quốc tế có điều kiện tiếp cận nguyên liệu ngay từ quá trình luyện tập. Nhưng cuối cùng, đội vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu mang tinh thần và bản sắc ẩm thực Việt Nam đến sân khấu lớn nhất của Worldchefs.

Việc Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam đạt thành tích cao tại Global Chefs Challenge Finals 2026 là dấu mốc đáng ghi nhận đối với cộng đồng đầu bếp chuyên nghiệp trong nước đồng thời tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động nghề nghiệp quốc tế trong thời gian tới./.

Global Chefs Challenge là cuộc thi nghề bếp quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Worldchefs, quy tụ những đầu bếp xuất sắc nhất thế giới sau quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt từ các khu vực châu lục. Cuộc thi là nơi các đội tuyển thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ thuật chế biến, khả năng sáng tạo, quản lý thời gian, xử lý nguyên liệu và tiêu chuẩn trình bày món ăn trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Tại vòng chung kết năm 2026, đội tuyển Việt Nam tranh tài cùng 15 đội tuyển mạnh đến từ Italy, Denmark, Singapore, Finland, Netherlands, Mexico, Wales, UAE, Australia, Portugal, Slovakia, Namibia, Fiji, Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Việc giành Huy chương Bạc và xếp hạng 8 thế giới là kết quả ghi nhận nỗ lực chuyên môn, quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần thi đấu trách nhiệm của đội tuyển Việt Nam.

