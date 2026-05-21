Cốm dẹp - thức quà dẻo thơm giữ hồn văn hóa dân tộc Khmer

Không chỉ là món ăn dân dã thơm ngon, cốm dẹp còn chứa đựng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần lao động của cộng đồng Khmer Nam Bộ suốt hàng trăm năm qua.

Món cốm dẹp có vị ngọt thanh của đường, vị béo ngậy của cốt dừa và cái dẻo thơm của nếp mới hòa quyện tạo nên món ăn đặc trưng. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Nếu như Hà Thành nổi tiếng với cốm làng Vòng thì ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Vĩnh Long hay An Giang, người Khmer cũng có một món cốm nổi tiếng không kém - đó là cốm dẹp.

Món ăn mang đậm bản sắc Khmer ở miền Tây Nam Bộ

Cốm dẹp được làm từ nếp non đầu mùa, khi hạt lúa vừa đỏ đuôi, còn căng sữa và chưa chín hẳn. Thành phẩm có màu trắng ngà tự nhiên, vị ngọt bùi, dẻo mềm và hương thơm đặc trưng của lúa mới.

Nếu cốm Hà Nội nổi bật bởi sắc xanh ngọc thì cốm dẹp miền Tây Nam Bộ lại gây thương nhớ bởi nét mộc mạc, chân chất như chính con người nơi đây.

Rang nếp trước khi cho vào cối giã. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Đối với người Khmer Nam Bộ, cốm dẹp không đơn thuần là món ăn vặt mà còn gắn liền với đời sống tâm linh.

Từ hơn một thế kỷ nay, món ăn này luôn xuất hiện trong lễ hội Ok Om Bok - lễ cúng trăng diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch. Người dân dùng cốm dẹp để dâng lên thần Mặt Trăng, bày tỏ lòng biết ơn vì mùa màng bội thu và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ.

Mỗi khi mùa lễ hội đến, không khí ở các phum sóc Khmer trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người dân tất bật thu hoạch nếp non, chuẩn bị nguyên liệu và cùng nhau làm cốm. Chính điều đó đã khiến cốm dẹp trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ.

Công phu từ hạt nếp non

Để có mẻ cốm ngon, cần ít nhất hai người phối hợp cùng giã và một người đảo nếp trong cối. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Để tạo nên những hạt cốm dẹp thơm ngon, người Khmer phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Nguyên liệu chính là lúa nếp non được thu hoạch sớm trước khi chín hoàn toàn nhằm giữ độ dẻo và vị ngọt tự nhiên.

Sau khi gặt về, nếp được sàng sạch rồi ngâm nước qua đêm theo thời gian nhất định để hạt nếp vừa đủ độ mềm. Tiếp đó, nếp được đem phơi ráo trước khi rang trong nồi đất thủ công. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm bởi lửa quá lớn sẽ làm cháy nếp, còn lửa quá nhỏ khiến hạt bị dính và không đạt độ nở cần thiết.

Khi rang, người dân liên tục đảo đều tay cho đến khi hạt nếp nổ lách tách và tỏa hương thơm đặc trưng. Sau đó, nếp được cho vào cối lớn để giã liên tục nhằm tách lớp vỏ trấu và tạo độ dẻo cho cốm. Cuối cùng, cốm được sàng sạch, bỏ vào bao kín để bảo quản.

Từng công đoạn đều thể hiện sự khéo léo, kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu đời của người Khmer miền Tây. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị rất riêng cho món đặc sản này.

Đa dạng cách thưởng thức

Cách ăn truyền thống nhất là cho cốm dẹp lên lá chuối rồi thưởng thức trực tiếp để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt bùi của nếp non đầu mùa.

Ngày nay, cốm dẹp còn được biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó, nổi tiếng nhất là cốm dẹp trộn dừa với nước cốt dừa béo ngậy, dừa nạo thơm lừng và vị ngọt dịu dễ ăn. Ngoài ra còn có xôi cốm dẹp, chè cốm dẹp hay chả cốm dẹp - món ăn kết hợp giữa cốm và thịt xay tạo nên hương vị vừa lạ vừa hấp dẫn.

Sự đa dạng trong cách chế biến giúp cốm dẹp không chỉ là món ăn truyền thống mà còn trở thành đặc sản được nhiều du khách yêu thích khi đến miền Tây Nam Bộ.

Đặc sản níu chân du khách

Sau khi giã xong, khối nếp dẹt được đổ ra những chiếc mẹt tre lớn rồi sàng, hất nhẹ mẹt tre để gió cuốn đi lớp vỏ trấu (cám) và các tạp chất. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Cốm dẹp không chỉ xuất hiện trong các lễ hội Khmer mà còn trở thành món quà đặc sản nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm vùng đất này đều muốn một lần thưởng thức hương vị mộc mạc nhưng đầy tinh tế của món ăn truyền thống.

Những hạt cốm trắng ngà, dẻo mềm, thoảng hương lúa mới không chỉ mang theo vị ngon của miền sông nước mà còn chứa đựng cả nét đẹp văn hóa lâu đời của cộng đồng Khmer Nam Bộ.

Giữa nhịp sống hiện đại, cốm dẹp vẫn được gìn giữ như một phần ký ức quê hương, là cầu nối giữa ẩm thực và văn hóa truyền thống. Và với những ai từng một lần thưởng thức, món ăn ấy chắc chắn sẽ trở thành dư vị khó quên của miền Tây Nam Bộ./.

(Vietnam+)
