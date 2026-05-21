Nhật Bản dự kiến chi hơn 3 tỷ USD trợ giá điện và gas trong mùa Hè

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc trích khoảng 500 tỷ yen (3,1 tỷ USD) từ quỹ dự phòng để trợ giá hóa đơn điện và gas cho các hộ gia đình trong giai đoạn cao điểm mùa Hè tới.

Một nguồn tin chính phủ ngày 21/5 tiết lộ Thủ tướng Sanae Takaichi đã chỉ đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đối tác trong liên minh là đảng Duy tân Nhật Bản khẩn trương xây dựng các biện pháp hỗ trợ cụ thể.

Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo chi phí năng lượng của các hộ gia đình ở mức thấp hơn so với mùa Hè năm ngoái.

Khoản ngân sách dự kiến năm nay cao hơn đáng kể so với mức 288,1 tỷ yen từng được chi trong giai đoạn từ tháng 7- 9/2025. Trong kỳ hỗ trợ trước, mỗi hộ gia đình Nhật Bản đã được giảm trung bình khoảng 1.000 yen tiền điện và gas mỗi tháng.

Quyết định mạnh tay chi ngân sách hỗ trợ lần này được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, đặc biệt là việc đóng cửa eo biển Hormuz, đang đe dọa đẩy giá năng lượng lên cao.

Đối với một quốc gia nghèo tài nguyên và phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu như Nhật Bản, biến động tại khu vực này sẽ tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ thường tăng vọt trong những tháng hè nóng bức cũng gây áp lực lớn lên tài chính của các hộ gia đình.

Chương trình trợ giá năng lượng của Nhật Bản được triển khai lần đầu vào tháng 1/2023 nhằm đối phó với tình trạng giá cả leo thang sau cuộc xung đột tại Ukraine.

Kể từ đó, chính sách này được thực hiện ngắt quãng, tập trung chủ yếu vào mùa Hè và mùa Đông khi nhu cầu làm mát và sưởi ấm của người dân lên cao./.

