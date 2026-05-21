Thương mại điện tử mở ra cơ hội mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Ấn Độ

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ mới đây đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD (PHDCCI) tổ chức diễn đàn “Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ” tại thủ đô New Delhi.

Sự kiện đã thu hút hơn 100 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp logistics, fintech, nền tảng công nghệ và startup của hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu khai mạc, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng nhấn mạnh diễn đàn là hoạt động xúc tiến chuyên đề đầu tiên nhằm cụ thể hóa kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 vừa qua.

Theo ông, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030, thương mại điện tử xuyên biên giới, thanh toán số, Trí tuệ Nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và hợp tác startup sẽ trở thành những động lực tăng trưởng mới cho quan hệ kinh tế Việt Nam-Ấn Độ.

Trình bày về thị trường Việt Nam, bà Bùi Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết doanh thu thương mại điện tử B2C của Việt Nam trong năm 2025 dự kiến đạt 31 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng khoảng 25,5%, đưa Việt Nam vào nhóm các thị trường phát triển nhanh nhất khu vực và thế giới. Thương mại điện tử hiện đóng góp khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế số Việt Nam.

Theo bà Hằng, thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Ấn Độ. Các nhóm hàng thế mạnh của Ấn Độ như mỹ phẩm thiên nhiên, tinh dầu, dược liệu, thời trang và đồ gia dụng được đánh giá có tiềm năng lớn tại thị trường Việt Nam. Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng có thể tận dụng các nền tảng số để mở rộng tiếp cận thị trường Ấn Độ với hơn 1,4 tỷ dân.

Bà Bùi Thị Thanh Hằng cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, với Luật Thương mại điện tử dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các nền tảng thương mại điện tử quốc tế và xây dựng mô hình “gian hàng quốc gia.”

Những chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh kết nối, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong thương mại số.

Về phía Ấn Độ, ông Sanath Kumar, nhà kinh tế trưởng của Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD, cho biết Ấn Độ hiện có hơn 80 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và hệ sinh thái startup lớn thứ ba thế giới với khoảng 150.000 startup. Theo ông, thương mại điện tử xuyên biên giới là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mở rộng thị trường, tạo việc làm và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Ông Ashok Gupta phụ trách Quan hệ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD, nhấn mạnh thông điệp “Sản xuất tại Ấn Độ, sản xuất tại Việt Nam-cho thế giới.”

Ông cho rằng hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác trong logistics xanh, xe điện, Trí tuệ Nhân tạo và blockchain nhằm tối ưu chuỗi cung ứng và giảm chi phí logistics cho thương mại xuyên biên giới.

Trong khi đó, ông Sagar Sharma, đồng sáng lập công ty công nghệ và đổi mới sáng tạo Rainwater Labs, chia sẻ kinh nghiệm từ sự phát triển của hệ thống thanh toán số UPI của Ấn Độ và đề xuất hai nước tập trung hợp tác trong 3 lĩnh vực gồm nền tảng số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thanh toán xuyên biên giới và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo/IoT trong vận hành chuỗi cung ứng.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Ấn Độ về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, ông Naveen Seth, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD, cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai nền kinh tế năng động của châu Á, có dân số trẻ, tốc độ chuyển đổi số nhanh và nhiều dư địa hợp tác trong thương mại điện tử, logistics và kinh tế số.

Theo ông, thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ trở thành nền tảng kết nối trực tiếp các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của hai nước, giúp mở rộng thị trường với chi phí hợp lý.

Ông nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam và kỳ vọng các nội dung trao đổi tại diễn đàn sẽ sớm được triển khai thành các dự án cụ thể.

Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD sẽ tiếp tục phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ và các đối tác liên quan tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, trong đó có kế hoạch đưa đoàn doanh nghiệp Ấn Độ sang Việt Nam, nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất và góp phần nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030.

Tại phiên thảo luận, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đã quan tâm đến các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa nước ngoài, cũng như quy định về thuế VAT, hóa đơn điện tử và thủ tục khi tham gia thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

Bên cạnh việc giải đáp cụ thể những nội dung trên, bà Bùi Thị Thanh Hằng còn giới thiệu các chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp doanh nghiệp tiếp cận và khai thác hiệu quả thị trường số Việt Nam.

Diễn đàn đã tạo cơ hội trao đổi thực chất giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, qua đó làm rõ tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại điện tử, logistics, thanh toán số và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ./.

