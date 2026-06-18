Trung Quốc tăng cường kiểm soát hóa chất, mở rộng hợp tác chống ma túy với Mỹ

Trung Quốc và Mỹ duy trì sự ổn định trong hợp tác phòng chống ma túy, với việc hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực trọng điểm.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Ngụy Hiểu Quân, Phó Chủ nhiệm thường vụ Văn phòng Ủy ban Phòng chống ma túy quốc gia Trung Quốc, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy thuộc Bộ Công an nước này, đã đưa ra nhận định trên trong buổi họp báo ngày 17/6 trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường phòng chống ma túy và kiểm soát hóa chất bằng cách đưa thêm 16 chất gây nghiện và chất hướng thần không dùng cho mục đích y tế vào diện kiểm soát.

Ông Ngụy Hiểu Quân cho biết Trung Quốc và Mỹ đã tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như lập danh mục các chất, kiểm soát hóa chất, chia sẻ thông tin, điều tra chung, làm sạch thông tin trực tuyến, dẫn độ tội phạm bỏ trốn, chống rửa tiền và công nghệ xét nghiệm ma túy.

Theo quan chức trên, Trung Quốc đã duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chính phủ Mỹ có liên quan, bao gồm cả Văn phòng Chính sách kiểm soát ma túy quốc gia của Nhà Trắng, để trao đổi thông tin cập nhật và thảo luận về các ưu tiên.

Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Thực thi hải quan và di trú (ICE) trong các vụ án chung và dẫn độ những đối tượng trốn truy nã liên quan đến ma túy.

Hồi tháng Hai, cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ một nghi phạm họ Gong trong một vụ án liên quan đến ma túy dựa trên thông tin do nhà chức trách Mỹ cung cấp.

Trước đó, một công dân Mỹ bị nghi ngờ có liên quan đến cùng vụ án đã bị các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ bắt giữ tại bang Georgia.

Ông Ngụy Hiểu Quân cho biết Trung Quốc vẫn nỗ lực duy trì xu thế tích cực của hợp tác chống ma túy Trung-Mỹ, đây là một thành tựu khó khăn mới đạt được và đòi hỏi những nỗ lực chung bền vững.

Theo ông, Trung Quốc đã chủ động ứng phó với việc chuyển hướng các hóa chất không nằm trong danh mục kiểm soát vào các kênh sản xuất ma túy tại Bắc Mỹ.

Hôm 17/6, Cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 1/7, sẽ bổ sung 16 chất vào danh mục các chất gây nghiện và chất hướng thần không dùng cho mục đích y tế, như vậy sẽ đưa tổng cộng 412 loại thuốc gây nghiện và chất hướng thần không dùng cho mục đích y tế, cũng như toàn bộ các loại chất liên quan đến fentanyl, cần sa tổng hợp và các chất liên quan đến nitazene vào diện kiểm soát.

Để tăng cường phòng ngừa rủi ro, Trung Quốc đã ban hành hai thông báo cảnh báo-vào tháng 11/2025 và tháng 5/2026-kêu gọi tuân thủ các luật liên quan. Cơ quan hải quan và bưu chính đã tăng cường giám sát xuất khẩu, phân tích rủi ro và các thủ tục kiểm tra.

Ngoài ra, ông Ngụy Hiểu Quân cho biết các nhà chức trách Trung Quốc cũng đã tiến hành các chiến dịch trấn áp trên toàn quốc đối với việc buôn bán các hóa chất tiền chất và các chất hướng thần mới.

Quan chức trên cảnh báo mặc dù tình hình ma túy ở Trung Quốc nhìn chung vẫn ổn định, nhưng những thách thức mới đang nổi lên khi hoạt động buôn bán ma túy ngày càng có tổ chức, việc lạm dụng chất gây nghiện ngày càng đa dạng và người sử dụng ngày càng trẻ hơn.

Cùng với đó, việc lợi dụng kẽ hở pháp luật, các chất nằm trong vùng xám và các hợp chất gây nghiện mới nổi đang làm tăng thêm sự phức tạp trong việc quản lý.

Kiểm soát hóa chất vẫn là một biện pháp quan trọng ở khâu đầu nguồn trong chiến lược kiểm soát ma túy của Trung Quốc. Năm 2025, các nhà chức trách đã thu giữ 550,6 tấn hóa chất tiền chất liên quan đến ma túy.

Trung Quốc cũng đã công bố Sách trắng về kiểm soát các chất liên quan đến fentanyl và mở rộng hệ thống quản lý của mình.

Theo Báo cáo Tình hình ma túy Trung Quốc năm 2025, được công bố hôm 17/6, các nhà chức trách Trung Quốc đã xử lý 27.000 vụ án liên quan đến ma túy và bắt giữ 41.000 nghi phạm vào năm ngoái, giảm lần lượt 27,6% và 33% so với năm trước đó; thu giữ 33,5 tấn ma túy, tăng 25,4% và xử lý 134.000 người sử dụng ma túy, giảm 30,3%.

Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng lạm dụng các chất gây nghiện không nằm trong danh mục kiểm soát. Năm 2025, các nhà chức trách Trung Quốc đã thu giữ gần 1,27 triệu lít khí nitơ oxit, tăng 84% so với năm 2024 và 9,3 tấn các chất khác, tăng hơn 17 lần./.

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