Văn hóa

Khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn-Việt tại Daegu

Sự kiện khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn-Việt và Không gian nghệ thuật Việt-Hàn tại Daegu góp phần quảng bá văn hóa, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác song phương giữa hai nước.

Khánh Vân
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn - Việt tại thành phố Daegu. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn - Việt tại thành phố Daegu. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Lễ khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn-Việt (KVCC) và Không gian nghệ thuật Việt-Hàn tại thành phố Daegu vừa được tổ chức cuối tuần qua.

Sự kiện có sự tham dự của Giám đốc Quỹ đa văn hóa Hàn Quốc Kwon Jae Haeng, Giám đốc Trung tâm KVCC Cheon Do Young, Chủ tịch Hội đồng quận Dalseo và các nghị sỹ, doanh nghiệp thành phố Daegu, một số nhà sưu tập Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan bày tỏ sự trân trọng đối với sự kiện và khẳng định văn hóa và nghệ thuật luôn là con đường gần gũi nhất để chúng ta hiểu nhau, cảm nhận về nhau và đến gần nhau hơn.

Không gian nghệ thuật Việt-Hàn không chỉ đơn thuần trưng bày tác phẩm của các nghệ sỹ hai nước , mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, một mối quan hệ thực chất phải được vun đắp từ sự hiểu biết, sẻ chia và tin cậy.

Bên cạnh vai trò cầu nối văn hóa, bà Đoàn Phương Lan đặc biệt đánh giá cao Quỹ đa văn hóa Hàn Quốc trong việc bền bỉ triển khai các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ y tế, giáo dục, trẻ em và cộng đồng đa văn hóa, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Daegu.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan sẽ phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội và Trung tâm KVCC để tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng; kỳ vọng KVCC sẽ trở thành một địa chỉ quen thuộc để người dân hai nước gặp gỡ, học hỏi, xây dựng những tình bạn và cơ hội hợp tác mới.

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Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan tặng Trung tâm Giao lưu Văn hoá Hàn - Việt bức tranh do trẻ em khuyết tật Việt Nam của nhóm Vụn Art tạo ra từ vải vụn. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Ông Seo Min Woo, Chủ tịch Hội đồng quận Dalseo khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ gia đình đa văn hóa, trong đó có gia đình Hàn-Việt, đặc biệt các hoạt động quảng bá để trẻ em gia đình Hàn-Việt hiểu hơn về văn hóa nghệ thuật Việt Nam, qua đó gắn kết tình cảm với quê hương của mình.

Ông Kwon Jae Haeng, Chủ tịch Quỹ đa văn hóa Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam cùng đông đảo đại diện giới nghị sỹ, doanh nghiệp địa phương và các nhà sưu tầm Việt Nam tới sự kiện, là minh chứng ý nghĩa cho tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bên; khẳng định sẽ nỗ lực để thúc đẩy hoạt động của Quỹ đa văn hóa Hàn Quốc và KVCC thông qua tầm nhìn trong việc dùng văn hóa và nghệ thuật làm chất xúc tác để kết nối người dân hai bên, đồng thời cam kết xây dựng một nền tảng giao lưu bền vững giúp thế hệ tương lai cùng nhau phát triển và trưởng thành.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan đã trao tặng Trung tâm Giao lưu Văn hóa Hàn-Việt bức tranh do trẻ em khuyết tật Việt Nam của nhóm Vụn Art tạo ra từ vải vụn.

Bức tranh nói lên những ước mơ của các em nhỏ, mong muốn truyền tải thông điệp di sản văn hoá và tình hữu nghị của hai đất nước luôn phát triển và bền chặt thông qua hình ảnh hai cô gái nắm chặt tay nhau, quốc hoa và trang phục truyền thống của hai quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
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