Chuyên gia Pháp hỗ trợ Bảo tàng Điện Biên Phủ đổi mới nội dung trưng bày

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chương trình hợp tác giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen (Mémorial de Caen, Pháp) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được triển khai thông qua chuyến công tác của đoàn chuyên gia Pháp từ ngày 15-18/6 do Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet dẫn đầu.

Kể từ chuyến công tác đầu tiên vào tháng 9/2025, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn và phát triển các ý tưởng đổi mới trưng bày. Đội ngũ cán bộ chuyên môn của hai bảo tàng đã thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ nguồn tư liệu và kinh nghiệm nghề nghiệp, tạo nền tảng cho việc xây dựng các định hướng hợp tác lâu dài.

Bảo tàng Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen đã liên hệ với nhiều trung tâm lưu trữ lớn của Pháp đã được huy động nhằm tìm kiếm các tài liệu và giới thiệu cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đến để nghiên cứu, sưu tầm có thể bổ sung cho kho tư liệu và nội dung trưng bày của Bảo tàng. Trong đó có các cơ quan quan trọng như Cơ sở Truyền thông và Sản xuất Nghe nhìn của Bộ Quốc phòng Pháp (ECPAD) và Cục Lưu trữ Lịch sử Quốc phòng Pháp.

Buổi làm việc giữa các chuyên gia bảo tàng Pháp và Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định sự hợp tác giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng sinh động cho tinh thần của Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam.

“Đó là một cuộc đối thoại được xây dựng trên nền tảng tin cậy, khả năng cùng nhìn nhận quá khứ một cách khách quan và thẳng thắn, kể cả những giai đoạn đau thương nhất của lịch sử, đồng thời cùng nhau xây dựng những dự án hướng tới tương lai, dựa trên khát vọng chung về hòa bình và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thông qua việc chia sẻ chuyên môn và truyền lại những bài học của lịch sử cho các thế hệ trẻ, chương trình hợp tác này góp phần làm sâu sắc hơn các mối liên kết văn hóa và con người giữa Pháp và Việt Nam,” Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ.

Trên cơ sở những đánh giá được thực hiện trong chuyến khảo sát đầu tiên, nhóm chuyên gia về bảo tàng học và thiết kế trưng bày của Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen đã phát triển thành phương án cải tạo một phần trưng bày của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, để từ đó Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ có thể áp dụng nhằm thay đổi, hiện đại hóa hệ thống trưng bày thường trực.

Các chuyên gia Pháp tham quan các di tích lịch sử tại Điện Biên Phủ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong chuyến công tác lần này, đoàn chuyên gia đã giới thiệu các mô hình và bản thiết kế sơ bộ cho không gian trưng bày về quá trình chuẩn bị của quân đội Pháp trước Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là chủ đề mà phía Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đặc biệt mong muốn được bổ sung thêm các tư liệu lưu trữ từ phía Pháp ngay từ chuyến làm việc đầu tiên vào tháng 9/2025.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác được khởi động giữa hai bảo tàng nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5/2025. Đây cũng là sự tiếp nối của quá trình tăng cường hợp tác giữa Pháp và tỉnh Điện Biên trong những năm gần đây, đặc biệt thông qua các dự án của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, các nội dung trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học và định hướng đổi mới trưng bày được triển khai thời gian qua góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ bảo tàng, đồng thời tạo thêm cơ sở khoa học cho việc từng bước hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống trưng bày./.

72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sỹ Tối 7/5, tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình nghệ thuật “Điện Biên - Bản hùng ca chiến thắng,” bày tỏ lòng tri ân tới các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.