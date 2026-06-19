Văn hóa

Vụ sách 'Chuyện với Thanh': Đình chỉ hoạt động của Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2 tháng, phạt 100 triệu đồng

Liên quan đến việc xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng,” Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng.

Minh Thu
Độc gia tra cứu và xem tư liệu về sách, báo đã được số hóa. (Ảnh minh họa: Trần Trang/TTXVN)
Độc gia tra cứu và xem tư liệu về sách, báo đã được số hóa. (Ảnh minh họa: Trần Trang/TTXVN)

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.

Theo quyết định xử phạt ngày 15/6/2026, cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách (hơn 423 triệu đồng).

Vụ việc có áp dụng tình tiết giảm nhẹ: Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã dừng phát hành xuất bản phẩm, thu hồi được 2.553 bản trong tổng số 9.700 bản đã in.

Trước đó, ngày 4/6/2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ số sách trên thị trường; đồng thời có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.

Việc xử lý nghiêm vụ việc thể hiện quyết tâm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động xuất bản; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, nhà xuất bản và đội ngũ làm công tác xuất bản; góp phần nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản./.

(Vietnam+)
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