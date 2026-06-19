Sửa đổi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa

Ngày 19/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 155/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, Nghị quyết số 155/NQ-CP sửa đổi, điều chỉnh nội dung các nhiệm vụ trong Chương trình hành động tại Nghị quyết số 30/NQ-CP như sau:

Nhiệm vụ: "Rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030" thành "Xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045" (tại mục 2 phần II Chương trình hành động).

Nhiệm vụ: "Xây dựng Nghị định về hạ tầng văn hóa số, các nền tảng dữ liệu dùng chung nền tảng dữ liệu chuyên ngành, số hóa, dữ liệu và quản lý không gian văn hóa số" thành "Xây dựng Nghị định quy định về chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số" (tại mục 2, phần II Chương trình hành động), đồng thời điều chỉnh thống nhất tên gọi của Nghị định này tại điểm b mục 3 phần II của Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội khóa XVI về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 15/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, lồng ghép nội dung nhiệm vụ: "Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển nhân lực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (tại mục 7 phần II Chương trình hành động) vào nhiệm vụ "Xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045" (tại mục 2 phần II Chương trình hành động).

Lồng ghép nội dung nhiệm vụ "Xây dựng và triển khai Đề án "Phát triển thương hiệu quốc gia về du lịch trên nền tảng văn hóa trong kỷ nguyên mới"; tái cấu trúc sản phẩm, dịch vụ du lịch dựa trên bản sắc văn hóa của vùng, miền, địa phương gắn với thị hiếu của du khách, đồng bộ với quảng bá, xúc tiến chuyên biệt tại các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam" (tại mục 2 phần VI Phụ lục Chương trình hành động) vào nhiệm vụ "Rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030" (tại mục 4 phần VI Phụ lục Chương trình hành động).

Đồng thời, bổ sung nhiệm vụ: "Xây dựng Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW" vào mục 2 phần II Chương trình hành động; thời hạn hoàn thành trong Quý 3 năm 2026.

Nghị quyết cũng điều chỉnh thời hạn hoàn thành đối với 13 nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, xây dựng con người Việt Nam và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đa số các nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành sớm hơn hoặc xác định mốc thời gian cụ thể.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ./.

Chuyển giao Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý Từ ngày 1/7, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 11/5/2026 của Chính phủ.

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