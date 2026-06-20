Lào Cai: Triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến ma túy ẩn náu trên núi cao

Ngày 20/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã triệt phá ổ nhóm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và bắt giữ 20 đối tượng.

Khoảng 1 giờ ngày 18/6, hơn 100 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cảnh sát cơ động, Công an các xã Minh Lương, Nậm Chày đã bất ngờ đột kích vào các lán trên núi thuộc xã Minh Lương, bắt giữ 20 đối tượng về hành vi “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.”

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lẩn trốn vào khu vực rừng núi hiểm trở, vùng sâu, vùng xa.

Công an phát hiện tại xã Minh Lương xuất hiện nhóm đối tượng dựng nhiều lán tạm sâu trong rừng, bố trí người cảnh giới tại các tuyến đường độc đạo, thường xuyên thay đổi địa điểm và chỉ hoạt động vào ban đêm nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập kế hoạch đấu tranh, huy động lực lượng, phương tiện triển khai triệt phá. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đêm tối, đường rừng trơn trượt, nhiều tổ công tác đã bí mật hành quân xuyên đêm, tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng nhằm bảo đảm yếu tố bất ngờ. Đúng thời điểm triển khai phương án, các mũi trinh sát đồng loạt khống chế các đối tượng.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 169 viên ma túy dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 xe môtô và nhiều tài liệu khác có liên quan. Qua kiểm tra nhanh, cả 20 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Đến ngày 19/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành triệu tập, xác minh, làm rõ 13 đối tượng (có mặt tại thời điểm kiểm tra) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy để xử lý theo quy định./.

Lực lượng Hải quan bắt giữ 200 viên ma túy tổng hợp và 12.000 viên hồng phiến Hải quan đã phối hợp bắt giữ các đối tượng vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp và 12.000 viên hồng phiến tại khu vực biên giới Điện Biên và Quảng Trị.