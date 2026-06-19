Công an Hà Nội kêu gọi nạn nhân vụ "sở hữu kỳ nghỉ" trình báo để bảo vệ quyền lợi

Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người từng tham gia các gói "sở hữu kỳ nghỉ", "thẻ kỳ nghỉ du lịch" hoặc có giao dịch với các doanh nghiệp thuộc diện điều tra khẩn trương trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án.

Thông tin được Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an thành phố Hà Nội, đưa ra tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường diễn ra ngày 19/6.

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, đến nay cơ quan điều tra đã xác định 27 công ty có liên quan đến đường dây lừa đảo dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Trong đó, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án liên quan đến 24 công ty, đồng thời tiếp tục xác minh đối với 3 công ty còn lại.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 201 bị can. Trong số này có 34 người giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. Phần lớn các đối tượng có trình độ đại học, độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi miễn phí của người dân để xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi. Nhiều công ty được thành lập dưới danh nghĩa kinh doanh các gói nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Khách hàng được mời tham dự các sự kiện giới thiệu sản phẩm với lời hứa nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp.

Tại các sự kiện này, nhân viên tư vấn đã giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá trị từ vài trăm triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng, đồng thời đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như chuyển nhượng dễ dàng, sinh lời cao hoặc cho thuê lại để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các cam kết này chủ yếu được đưa ra bằng lời nói và không được thể hiện trong hợp đồng.

Không dừng lại ở việc bán các gói nghỉ dưỡng, một số đối tượng còn tiếp tục thành lập các công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa chính những khách hàng đã mua sản phẩm trước đó. Các đối tượng đưa ra thông tin không có thật về khả năng chuyển nhượng hoặc cho thuê với mức lợi nhuận rất cao nhằm thuyết phục khách hàng tiếp tục nộp tiền dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm, tạm giữ 11 ôtô, nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ tiết kiệm, tiền mặt và phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người cho rằng mình là bị hại hoặc có liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng các gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội hoặc công an xã, phường nơi cư trú để cung cấp thông tin, tài liệu.

Việc chủ động tố giác sẽ giúp cơ quan chức năng xác định đầy đủ số bị hại, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời truy thu tối đa tài sản để hoàn trả cho người bị hại theo quy định của pháp luật./.

Danh sách 27 công ty liên quan lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: (1) Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội). (2) Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội). (3) Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare). (4) Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (5) Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội). (6) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội). (7) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội). (8) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội). (9) Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội). (10) Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest). (11) Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội). (12) Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội). (13) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội). (14) Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội). (15) Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội). (16) Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội). (17) Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội). (18) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội). (19) Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). (20) Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội). (21) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội). (22) Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội). (23) Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội). (24) Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội). (25) Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội). (26) Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội). (27) Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam.