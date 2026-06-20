Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra cháy rừng trong thời điểm nắng nóng gay gắt

Ngày 20/6, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ninh Châu (Quảng Trị) cho biết chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã khống chế thành công một đám cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, đây là vụ cháy rừng thứ hai liên tiếp xảy ra tại địa bàn xã Ninh Châu trong vòng hai ngày vừa qua trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.

Vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 20/6, người dân phât hiện một điểm cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hải, xã Ninh Châu.

Chính quyền địa phương cùng 1 tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) với 10 cán bộ, chiến sỹ, phối hợp với lực lượng của phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị), lực lượng Công an, Quân sự địa phương và người dân tiến hành chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy đã huy động 6 xe chuyên dụng cùng lực lượng hàng trăm người đã được huy động tham gia dập lửa.

Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khoảng 50ha rừng chủ yếu là tràm, cỏ và thực bì đã bị cháy.

Trước đó, vào ngày 19/6, tại khu vực thôn Tân Hải, xã Ninh Châu (Quảng Trị) cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng. Đám cháy kéo dài nhiều giờ, buộc các lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm người tham gia mới có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng trong thời gian ngắn ở xã Ninh Châu cho thấy nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao, đòi hỏi các địa phương, lực lượng chức năng và người dân nâng cao cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng./.

Hà Tĩnh: Phát hiện hai vợ chồng tử vong tại khu vực rừng bị cháy Trong quá trình tham gia dập lửa, lực lượng chức năng và người dân địa phương phát hiện hai thi thể tại khu vực xảy ra cháy rừng tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.