Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối đến 23 giờ 40 phút ngày 18/6, khu vực thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Huế, đặc biệt tại các xã/phường: Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, An Cựu, Hương Thủy, Hương Trà, Kim Long, Phong Thái, Phú Bài, Thanh Thủy, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Phú Lộc.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Đối với tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ tối 18/6 đến ngày 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trên biển, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 18/6 và ngày 19/6, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao trên 2m.

Ngoài ra, đêm 18/6 và ngày 19/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2-3m; biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, trước tình hình trên, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Khánh Hòa và cục bộ mưa lớn ở Bắc Bộ Theo dự báo, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 17/6, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.