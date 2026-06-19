Khẩn trương khắc phục bùn đất tràn vào nhà dân sau mưa lớn ở Bắc Quang

Những trận mưa lớn kéo dài, đặc biệt trong đêm 16 và 17/6 khiến đất đá, bùn đất từ khu vực thi công tuyến cao tốc qua xã Bắc Quang (Tuyên Quang) theo dòng nước tràn vào nhiều hộ dân ở thôn Minh Thắng.

Nhiều ngôi nhà bị bùn đất vùi lấp từ 0,2 đến 0,5m, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các nhà thầu, đơn vị thi công đang khẩn trương kiểm tra hiện trường và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả.

Tại thôn Minh Thắng, xã Bắc Quang, những ngày sau mưa lớn, nhiều hộ dân vẫn đang vật lộn với lớp bùn đất phủ kín nhà cửa. Trước sân, trong vườn và cả nền nhà là những lớp bùn đen đặc quánh, có nơi dày tới 0,5m.

Đồ đạc, vật dụng sinh hoạt bị ngập trong bùn đất, nhiều tài sản hư hỏng, xáo trộn. Người dân phải dùng xẻng, cuốc, xe cút kít để xúc từng lớp bùn đất ra khỏi nhà; đồng thời huy động người thân, hàng xóm hỗ trợ dọn dẹp từ sáng đến tối.

Nhiều lối đi bị đất đá bồi lấp, việc đi lại gặp không ít khó khăn. Một số ngôi nhà bị bùn đất bao quanh, cửa ra vào gần như bị chặn kín. Có hộ phải tạm thời chuyển sang ở nhờ nhà người thân vì chưa thể dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa để trở lại sinh hoạt bình thường.

Không chỉ cuộc sống thường ngày bị đảo lộn, nhiều hộ kinh doanh cũng phải tạm dừng hoạt động do mặt bằng, hàng hóa và phương tiện bị bùn đất vùi lấp sau trận mưa lớn.

Chị Triệu Thị Hạnh, thôn Minh Thắng, xã Bắc Quang cho biết, hiện nay, ngôi nhà của gia đình tôi không thể mở cửa để vào dọn dẹp vì lớp bùn đất trước sân và bao quanh nhà quá nhiều. Cửa không mở được nên gia đình phải sang ở nhờ nhà bà con.

Không chỉ nhà ở bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện và tài sản có giá trị của người dân cũng bị thiệt hại. Anh Hoắc Công Toàn cho hay, trước đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng mưa lớn kéo theo lượng bùn đất như thế này.

Đợt vừa rồi xe ôtô của gia đình bị vùi sâu trong bùn, nước tràn vào gây hư hỏng nặng. Hoạt động kinh doanh cũng bị ảnh hưởng vì bùn đất phủ kín sân nhà, vườn và cả trong nhà.

Theo người dân, sự việc xảy ra vào ban đêm nên nhiều tài sản không kịp di chuyển dẫn đến thiệt hại đáng kể. Nhiều hộ dân cho rằng, tình trạng đất đá, bùn đất tràn xuống khu dân cư xuất hiện từ khi tuyến cao tốc được triển khai thi công và mong muốn các cơ quan chức năng, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công sớm có giải pháp khắc phục, hạn chế tái diễn trong thời gian tới.

Bùn đất bồi lấp nhà cửa, phương tiện và mặt bằng kinh doanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức kiểm tra hiện trường, thống kê mức độ ảnh hưởng và triển khai biện pháp hỗ trợ người dân.

Nhiều máy xúc, xe tải cùng nhân lực đã được huy động để thu gom đất đá, nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy và hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa.

Ông Lâm Văn Nam, Phó Giám đốc Công ty cổ phần TACO Trường Sơn, đơn vị thi công dự án cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử cán bộ xuống từng hộ dân để kiểm tra, rà soát mức độ thiệt hại; huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ hót dọn bùn đất, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với những kiến nghị, vướng mắc của người dân, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo đại diện đơn vị thi công, trong hơn 3 năm triển khai dự án, việc phối hợp với chính quyền địa phương và người dân luôn được duy trì chặt chẽ. Tuy nhiên, đợt mưa vừa qua có lượng mưa lớn, diễn biến bất thường nên đã gây ra những ảnh hưởng ngoài mong muốn.

Hiện khâu khắc phục hậu quả vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân dọn dẹp, khôi phục sinh hoạt và hoạt động kinh doanh, các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp phù hợp, hạn chế nguy cơ đất đá, bùn đất tiếp tục tràn vào khu dân cư trong những đợt mưa lớn tiếp theo…/.

Mưa lớn khiến đất đá bồi lấp nhiều nhà dân ở Tuyên Quang Những trận mưa lớn kéo dài, nhất là trong đêm 16-17/6, đã khiến đất đá, bùn đất từ khu vực thi công tuyến cao tốc qua xã Bắc Quang (Tuyên Quang) theo dòng nước tràn vào nhiều hộ dân ở thôn Minh Thắng.

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