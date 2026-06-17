Hà Nội hoàn thành 16 điểm chống úng ngập nội đô trước mùa mưa

Với việc hoàn thành thi công 16 điểm chống úng ngập trên các tuyến phố nội đô, Hà Nội đang từng bước hóa giải "nỗi lo trời mưa" tồn tại kéo dài nhiều năm.

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô (dự án đầu tư công) Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Xây dựng giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư để giải quyết “điểm nghẽn” úng ngập là một trong những nhiệm vụ được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Xây dựng quan tâm, chỉ đạo sớm hoàn thành để phục vụ thoát nước mùa mưa năm 2026.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các nhà thầu đã tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đồng loạt tổ chức thi công dự án với 22 hạng mục bao gồm cải tạo các trạm bơm tại 6 hồ (hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự) và thi công trên 16 điểm thuộc các tuyến phố trong khu vực nội đô (dọc các tuyến phố Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Lê Lai, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ và đường Nguyễn Trãi).

Ông Nguyễn Đức Hưng cho biết thêm, trong đêm 15/6, 1 hố ga còn lại đã được tháo dỡ rào chắn và vệ sinh sạch sẽ đảm bảo thông tuyến giao thông. Đến nay, các tuyến phố đã hoàn thành thảm bêtông nhựa thô và bêtông nhựa hạt mịn.

Trung tâm và nhà thầu đã kịp thời động viên khích lệ, khen thưởng ngay tại công trường cho các nhóm công nhân hoàn thành tốt vượt tiến độ kế hoạch, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của dự án, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đoạn cống ngầm phục vụ tiêu thoát nước qua đường An Dương Vương đã hoàn trả kết cấu, mặt đường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo các chuyên gia, việc hoàn thành các hạng mục chống úng ngập là tín hiệu tích cực, song cũng cần nhìn nhận đây mới là một bước trong lộ trình dài hạn nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng thoát nước đồng bộ và hiện đại.

Thực tế là Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới, trong đó biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều. Những trận mưa lớn trong thời gian ngắn đã khiến nhiều công trình hạ tầng thoát nước trước đây bị quá tải so với thiết kế. Thêm vào đó, tốc độ đô thị hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ đang tạo thêm áp lực lên hệ thống thoát nước hiện hữu.

Vì vậy, cùng với việc xử lý các điểm ngập cục bộ, Hà Nội cần đẩy nhanh các dự án thoát nước quy mô lớn, cải tạo các tuyến sông, mương tiêu thoát nước, xây dựng hồ điều hòa và ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị.

Một yếu tố quan trọng khác là nâng cao ý thức cộng đồng để hạn chế tình trạng xả rác xuống cống, kênh mương, làm giảm hiệu quả tiêu thoát nước. Hạ tầng dù hiện đại đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu thiếu sự chung tay của người dân trong việc giữ gìn môi trường đô thị.

Là người dân thường xuyên di chuyển đi làm trên phố Lý Thái Tổ, ông Trần Văn Hoàng (phường Hồng Hà, Hà Nội) khẳng định các điểm chống úng ngập tại các tuyến phố nội đô có ý nghĩa rất thiết thực.

Các hạng mục được triển khai tập trung vào việc cải tạo hệ thống cống thoát nước, nâng cao năng lực tiêu thoát và khắc phục những bất cập trong quá trình vận hành thực tế.

Điều đáng ghi nhận là các dự án được triển khai theo hướng giải quyết đúng những vị trí thường xuyên xảy ra ngập úng, nơi người dân phản ánh nhiều nhất trong các mùa mưa trước đây.

Có thể khẳng định, khi những “điểm đen” về ngập úng dần được xóa bỏ, lợi ích mang lại không chỉ là việc nước rút nhanh hơn sau mưa mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô; đồng thời tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của thành phố trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh thiết yếu./.

Hệ thống chống ngập Hà Nội phát huy hiệu quả sau mưa lớn đêm 8/6 Để bảo đảm tiêu thoát nước, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các vị trí trọng yếu, đồng thời vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống.