Huế khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, gió giật mạnh

Sáng 19/6, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế thông tin, thống kê đến sáng cùng ngày, mưa dông vào chiều 18/6 đã khiến 1 người bị thương, 18 nhà bị tốc mái, cùng nhiều diện tích cây trồng bị ngã đổ.

Trước đó, khoảng từ 16-17 giờ ngày 18/6, trên địa bàn một số phường như Thuận Hóa, Thủy Xuân, Hương Trà, Phong Điền, Phong Thái... đã xảy ra mưa dông kèm sét và gió giật mạnh nhất đạt 14,6 m/s, tương đương cấp 7.

Gió mạnh đã gây ra một số thiệt hại, bước đầu ghi nhận tại xã Bình Điền có một em nhỏ bị thương ở vùng đầu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, em bé này đã được đưa đến Trạm Y tế để sơ cứu. Hiện sức khỏe đã ổn định, được cho xuất viện và trở về nhà.

Ngoài ra, mưa dông khiến 18 nhà bị tốc mái; trong đó có 1 nhà tốc mái hoàn toàn ở xã Bình Điền, 17 nhà bị tốc mái 30-50% ở các phường: Hương Trà 15 nhà; Kim Long 1 nhà, Phong Thái 1 nhà.

Về nông nghiệp, tại phường Hương Trà có 112 cây xanh bị gãy đổ và khoảng 10-12 ha chuối, từ 18-20ha bưởi thanh trà bị đổ gãy.

Tại phường Thuận Hóa, hệ thống sân khấu ngoài trời khu vực quảng trường Bia Quốc Học Huế - nơi chuẩn bị diễn ra Lễ bế mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế, do ảnh hưởng gió lốc đã làm hư hỏng nhiều hạng mục nên chương trình phải tạm hoãn.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho hay, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường, xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các tổ dân phố kiểm tra, thống kê thiệt hại; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, đảm bảo giao thông và ổn định đời sống nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các xã, phường huy động lực lượng, hỗ trợ người dân khắc phục các nhà bị tốc mái do dông lốc./.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét Từ tối 18/6 đến ngày 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, trong khi tại miền Trung, thành phố Huế cũng tiếp tục có mưa và có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.