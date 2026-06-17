Lâm Đồng lúng túng trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7/2025), trên địa bàn một số địa phương (chủ yếu là các khu đô thị) tỉnh Lâm Đồng gặp phải vướng mắc trong thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Nguyên nhân vướng mắc chủ yếu cơ sở pháp lý và tổ chức thực hiện, do không còn cấp huyện và thành phố, nên chưa thống nhất pháp nhân đứng ra hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn.

Cụ thể trước ngày 1/7, pháp nhân đứng ra ký kết hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các khu dân cư là đại diện Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, đã xuất hiện tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực (khu vực các xã, phường thuộc huyện, thành phố cũ) và Trung tâm dịch vụ tổng hợp của mỗi Ủy ban Nhân dân xã, phường.

Nhân viên Công ty Cổ phần đô thị Đà Lạt "điêu đứng" với rác thải khi Nhà máy xử lý rác thải Đà Lạt đóng cửa trong 2 ngày 12-13/6. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân một số xã, phường thuộc các đô thị Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Thiết, Gia Nghĩa... đã đề xuất 2 phương án xử lý.

Cụ thể, phương án 1 là giao Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thay các xã, phường trong khu vực thực hiện ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác với các doanh nghiệp thu gom, xử lý rác thải.

Phương án 2 giao cho từng Ủy ban Nhân dân xã, phường chủ động thực hiện do kinh phí từ ngân sách nhà nước đã phân bổ riêng cho từng phường. Tuy nhiên phương án này gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực; giá trúng thầu chênh lệch giữa các phường; phát sinh tăng lượng xe thu gom vận chuyển; bãi tập kết rác của Nhà máy không đủ chỗ để tách riêng rác của từng phường nên khó khăn khi nghiệm thu thanh toán...

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cử nhiều đoàn công tác, tới các khu vực đang xảy ra tình trạng khó khăn, vướng mắc để tìm hiểu thực tế, từ đó, đề xuất phương án giải quyết tình trạng trên.

Mới đây nhất ngày 15/6/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 9149/UBND-NNMT; trong đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu báo cáo rõ tiến độ triển khai công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, bao gồm việc lập và phê duyệt dự toán kinh phí; tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ; tình hình ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời các xã, phường cũng được yêu cầu xác định thời gian hoàn thành việc ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai các thủ tục và lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Công ty Cổ phần đô thị Đà Lạt huy động tới 200 người tham gia thu gom rác thải trong vụ việc Nhà máy xử lý rác thải Đà Lạt đóng cửa 2 ngày 12-13/6. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, trước khi hợp nhất, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (cũ) có 4 nhà máy xử lý chất thải rắn; 1 khu tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng, cùng 7 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

Tỉnh Bình Thuận (cũ) có 6 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 1 khu liên hợp tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt cùng 9 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt. Tỉnh Đắk Nông (cũ) có 2 nhà máy tái chế, xử lý rác thải; 1 khu xử lý rác bằng lò đốt cùng 14 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt.

Đáng chú ý sau hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương triển khai nhiều mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý khác nhau, chưa thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh; chức năng nhiệm vụ giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực và Trung tâm dịch vụ tổng hợp trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã còn chồng chéo; một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa được kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tư cách pháp nhân, nên gặp khó khăn trong công tác đấu thầu, đặt hàng, ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, một số địa phương còn lúng túng trong việc áp dụng quy định giữa hình thức đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ; đồng thời, hạn chế tiếp nhận rác thải từ địa phương khác...

Ngoài ra, nhiều địa phương gặp khó khăn về lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ; khó khăn về kinh phí về đơn giá; về hạ tầng xử lý chất thải.../.

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