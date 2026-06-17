Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Ba vấn đề lớn về môi trường cần đặc biệt quan tâm

Chiều 17/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (dự thảo Luật).

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết dự thảo Luật nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối mới của Đảng liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự thảo cũng được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, kế thừa đầy đủ, toàn diện kết quả giám sát tối cao của Quốc hội năm 2025 đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Một trong những định hướng quan trọng của dự thảo Luật là tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường; chuyển mạnh từ phương thức "tiền kiểm" sang "hậu kiểm," đồng thời chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Dự thảo đề xuất cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương trong quản lý nhà nước về môi trường.

Bên cạnh đó, dự thảo hướng tới chuyển đổi phương thức quản lý từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị môi trường hiện đại dựa trên dữ liệu số, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp.

Đồng thời, dự thảo Luật tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý chất lượng môi trường nhằm phòng ngừa sớm các nguồn gây ô nhiễm; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo và công khai thông tin về chất lượng môi trường, đặc biệt là môi trường nước và không khí.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào cuộc sống, công tác bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực; các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường có xu hướng giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, vẫn còn những vụ việc vi phạm nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng đề ra, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng chỉ rõ có 3 vấn đề lớn cần đặc biệt quan tâm. Đó là các điểm nóng về môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn còn tồn tại; tình trạng ô nhiễm môi trường không khí và nguồn nước tại các thành phố lớn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân; công tác quản lý chất thải, xử lý nước thải tại các lưu vực sông và khu vực nông thôn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong lần sửa đổi Luật này, cần bổ sung những tư duy mới, phù hợp với xu thế quốc tế và yêu cầu phát triển của đất nước; trong đó, cần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên; xây dựng hành lang pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam; quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc thu hồi, tái chế sản phẩm sau sử dụng theo cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR); đồng thời gắn công tác bảo vệ môi trường với bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh đây là những nội dung cốt lõi cần được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi phải tạo được hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển, đồng thời bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững./.

Nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường Quốc hội yêu cầu tập trung đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường và tổ chức thực thi quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; đa dạng hóa nguồn lực cho bảo vệ môi trường.