Vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ vùng trời Đông Bắc

Từ những trận địa pháo rực lửa bảo vệ cầu Hàm Rồng, cầu Phủ Lạng Thương trong những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ đến các đài radar, trận địa tên lửa hiện đại ngày đêm canh giữ bầu trời Tổ quốc hôm nay, gần 60 năm qua (21/6/1966-21/6/2026), các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Được tôi luyện trong chiến tranh, trưởng thành trong hòa bình và không ngừng đổi mới trước yêu cầu của thời đại, Sư đoàn 365 tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ vùng trời Đông Bắc, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ những chiến công huyền thoại đến truyền thống anh hùng

Ngày 21/6/1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, Sư đoàn Phòng không 365 được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu ở khu vực Đông Bắc. Hơn một tháng sau ngày thành lập, đơn vị đã bước vào những trận chiến đấu đầu tiên.

Ngày 7/8/1966, các lực lượng tên lửa, pháo phòng không của Sư đoàn hiệp đồng chiến đấu, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, mở đầu truyền thống “ra quân là đánh thắng.”

Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 365 đã có mặt trên nhiều chiến trường trọng điểm, trực tiếp chiến đấu bảo vệ các mục tiêu chiến lược của miền Bắc và tham gia các chiến dịch lớn của dân tộc.

Lịch sử đơn vị ghi dấu những chiến công đặc biệt xuất sắc. Hơn 1.200 trận chiến đấu đã được thực hiện; bắn rơi 464 máy bay các loại của địch, trong đó có 12 pháo đài bay B-52; hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ lập công xuất sắc trên khắp các mặt trận. Để làm nên những chiến công ấy, 1.383 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn đã anh dũng hy sinh.

Đại tá Vũ Xuân Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 365, cho biết trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn đã vượt qua gian khổ, hi sinh, bằng ý chí, trí tuệ và lòng quả cảm viết nên những chiến công hiển hách. Những chiến công được xây dựng bằng máu xương, mồ hôi của các thế hệ cha anh và đã tạo nên truyền thống vẻ vang của Sư đoàn. Đó là tài sản tinh thần vô giá, bài học kinh nghiệm quý báu được lưu truyền cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau.”

Ngày nay, tại phòng truyền thống của đơn vị, những hiện vật, hình ảnh lịch sử vẫn được gìn giữ cẩn trọng như những chứng nhân sống động của một thời hoa lửa.

Kíp xe điều khiển Tiểu đoàn 124, Trung đoàn Tên lửa 284, Sư đoàn 365, trong buổi huấn luyện phối hợp tác chiến. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo Trung úy Hoàng Ngọc Minh, trợ lý Tuyên huấn Sư đoàn 365, bên cạnh việc giới thiệu hiện vật, tư liệu, đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống, tổ chức giao lưu, tìm hiểu theo từng giai đoạn lịch sử để bộ đội hiểu sâu sắc hơn về những chiến công của các thế hệ đi trước. “Thông qua các buổi học tập truyền thống, tinh thần học hỏi, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên. Các đồng chí chủ động, trách nhiệm hơn trong công việc được giao.”

Hạ sỹ Lý Việt Hoàng (pháo thủ Đại đội 32, Trung đoàn 228) xúc động chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào và biết ơn sự hi sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng thi đua rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp bước cha anh viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đoàn Phòng không Hà Bắc anh hùng trong kỷ nguyên mới.”

Cùng chung niềm tự hào ấy, chiến sỹ Nguyễn Văn Thạch (Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Phòng Tham mưu Sư đoàn 365) cho biết được học tập, công tác tại đơn vị giàu truyền thống là niềm vinh dự lớn lao. “Nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trước lịch sử vẻ vang của đơn vị, chúng tôi luôn nêu cao ý chí quyết tâm, ra sức học tập, rèn luyện, sẵn sàng viết tiếp những trang sử hào hùng mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.”

Canh giữ bầu trời trong thời đại mới

Trong chiến tranh, nhiệm vụ của Sư đoàn 365 là đánh trả các đợt tập kích đường không của đối phương. Trong thời bình, trọng trách bảo vệ vùng trời phía Bắc và Đông Bắc Tổ quốc của đơn vị vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo Đại tá Vũ Xuân Yên, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, các hình thái chiến tranh mới với vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng phòng không.

“Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, luôn sẵn sàng chiến đấu, không để Tổ quốc bị bất ngờ trước mọi tình huống trên không,” Đại tá Vũ Xuân Yên nói.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn tập trung xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cho bộ đội.

Từ năm 2016 đến nay, Sư đoàn luôn duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; hệ số sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng tên lửa, radar, pháo phòng không đạt 100%. Hơn 40.800 phiên mở máy radar đã được thực hiện; tỷ lệ quan sát, phát hiện, thông báo mục tiêu đạt 100%, không để xảy ra sai sót, lọt mục tiêu hay báo động giả.

Một buổi huấn luyện phối hợp tác chiến tại Tiểu đoàn 124, Trung đoàn Tên lửa 284, Sư đoàn 365. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tại Trung đoàn Pháo phòng không 228, truyền thống anh hùng tiếp tục được chuyển thành động lực hành động. Trung tá Đỗ Đức Mình, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 228, cho biết toàn đơn vị luôn khắc ghi truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã xây dựng. “Chúng tôi coi đó là nền tảng để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới,” Trung tá Đỗ Đức Mình cho biết.

Ở các trận địa tên lửa, công tác huấn luyện luôn được duy trì nghiêm túc, bài bản. Đối với những người trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, mỗi giây phút đều có ý nghĩa đặc biệt.

Trung úy Trần Đức Duy, trưởng xe điều khiển Tiểu đoàn 124, cho biết khi phát hiện vật thể bay không xác định, đơn vị khẩn trương đối chiếu kế hoạch bay, chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu và đưa toàn bộ lực lượng vào vị trí theo quy định.

“Yếu tố quan trọng nhất là nhanh chóng, chính xác, kịp thời, không để lỡ thời cơ. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải bám sát mục tiêu, không để mất mục tiêu và sẵn sàng xử lý mọi tình huống theo đúng phương án tác chiến,” Trung úy Trần Đức Duy nói.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 365 còn đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Nhiều năm liên tiếp, Sư đoàn và các đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi,” giành thành tích cao tại các hội thi, hội thao, diễn tập cấp Quân chủng và toàn quân.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Gần 60 năm qua, kể từ ngày thành lập, ngọn lửa truyền thống của Sư đoàn 365 vẫn luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ gìn giữ và bồi đắp. Trên những trận địa hôm nay, những người lính canh trời vẫn âm thầm ngày đêm quan sát, phát hiện, quản lý vùng trời, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Từ những chiến công huyền thoại trong khói lửa chiến tranh đến bản lĩnh làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại trong thời đại mới, Sư đoàn Phòng không 365 tiếp tục viết tiếp truyền thống anh hùng, xứng đáng là lá chắn thép nơi tuyến đầu bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc./.

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