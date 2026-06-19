Miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch, 2 Ủy viên UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 19/6, tiếp tục Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) tiến hành công tác nhân sự Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Tại phiên họp, với đa số đại biểu tán thành, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031, để thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Ông Bùi Xuân Cường được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) vào ngày 30/3.

Với việc miễn nhiệm ông Bùi Xuân Cường, Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 7 thành viên, gồm: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được và 6 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (các ông Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy).

Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố đối với các ông: Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, để thực hiện công tác cán bộ. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân Thành phố bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Tại phiên họp chiều 19/6, phát biểu làm rõ nội dung thảo luận và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nêu rõ nửa đầu năm 2026, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn; cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; xu hướng bảo hộ thương mại, biến động thị trường tài chính, năng lượng và chuỗi cung ứng vẫn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khá tích cực.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cho rằng, cần nhìn thẳng vào những hạn chế, khó khăn có tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, đến năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển của thành phố.

Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết tâm khắc phục hiệu quả, có chuyển biến tích cực trong thời gian tới với các vấn đề như: Tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu (ước đến cuối tháng 6, chỉ đạt 30% kế hoạch - so với yêu cầu là 40% kế hoạch); một số công trình trọng điểm còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng; tình trạng ngập nước cục bộ, ùn tắc giao thông, yêu cầu về trường học, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại một số khu vực dân cư phát triển nhanh vẫn là những vấn đề tồn đọng, kéo dài mà cử tri nhiều lần phản ánh.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều phường, xã đang phải xử lý khối lượng công việc rất lớn trong khi nguồn nhân lực và điều kiện hạ tầng chưa thực sự tương xứng.

Chia sẻ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố ưu tiên tập trung khắc phục, tạo chuyển biến cho công tác giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Ủy ban Nhân dân Thành phố đã giao cho các đơn vị phải đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết quý 3 năm 2026 đạt tối thiểu 70% kế hoạch vốn và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính chủ động tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu vốn và có khả năng giải ngân ngay; bảo đảm nguyên tắc tập trung, hiệu quả, không dàn trải.

Sở Xây dựng tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đơn giá xây dựng, vật liệu xây dựng, quỹ nhà tái định cư và tổ chức thi công các công trình trọng điểm; khẩn trương ban hành đơn giá thi công ban đêm để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thi công “3 ca, 4 kíp.”

Sở Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cơ chế đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; áp dụng cơ chế cảnh báo “thẻ vàng,” “thẻ đỏ” đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp; báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét trong quý 2 năm 2026./.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.