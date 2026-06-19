Chuyến công tác của Thủ tướng: Khẳng định vai trò của Việt Nam trong kết nối ASEAN-Nga

Ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, diễn ra từ ngày 17-18/6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga.

Chuyến công tác không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong kết nối giữa Liên bang Nga và toàn khối ASEAN, mà còn mở đầu giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả của quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Hội nghị diễn ra tại thành phố Kazan, thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan giàu có và phát triển của Liên bang Nga. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được đón tiếp trọng thị ngay từ sân bay quốc tế Kazan.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên đến Liên bang Nga của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỳ họp Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Là thành viên chủ động, trách nhiệm của ASEAN và là Đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy hàng đầu của Liên bang Nga ở khu vực, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các kết quả của hội nghị và để lại những dấu ấn nổi bật.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng có lịch làm việc dày đặc, hết sức phong phú và thực chất cả đa phương và song phương, với gần 20 hoạt động. Trong đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin, gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, tiếp Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp và Tổng giám đốc một loạt các tập đoàn hàng đầu của Liên bang Nga, dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN-Nga, Chương trình Kết nối đầu tư và kinh doanh Việt Nam-Liên bang Nga, cùng các lãnh đạo ASEAN dự Phiên ăn trưa làm việc do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Với chủ đề "Hội nhập Á-Âu," tại Phiên Toàn thể và các Diễn đàn, phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực và nhiệt tình từ phía các vị khách cấp cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc, khách quan của Việt Nam về tình hình khu vực, quốc tế và những vấn đề ASEAN và Nga cần cùng nhau xử lý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về một Việt Nam luôn đề cao đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tuân thủ luật pháp quốc tế và những nguyên tắc, giá trị cốt lõi này phải trở thành phương thức ứng xử chung giữa các quốc gia được lãnh đạo các nước đánh giá rất cao.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng công bố Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN-Nga năm 2027 thể hiện sự quan tâm lớn tới thế hệ kế cận, qua đó giúp tăng cường và vun đắp lòng tin, gắn kết hơn nữa hai khu vực.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ phát triển Kinh tế Liên bang Nga, ông Maxim Reshetnikov, đánh giá Việt Nam hiện là một trong những thành viên tích cực nhất của ASEAN và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chương trình nghị sự kinh tế khu vực.

Việt Nam ngày nay là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới. Việt Nam đóng vai trò là cây cầu nối quan trọng cho doanh nghiệp Nga thâm nhập thị trường hơn 680 triệu người của tất cả các nước Đông Nam Á.

Việc ký kết Hiệp định giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam đã tạo tiền lệ cho việc khởi động các cuộc đàm phán thiết lập một chế độ thương mại tương tự với các nước khác trong khu vực. Cuối năm ngoái, Hiệp định giữa EAEU và Indonesia đã được ký kết.

Còn Giám đốc Trung tâm ASEAN, Đại học quan hệ quốc tế MGIMO thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Ekaterina Koldunova cho rằng các đề xuất mà Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ra với Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-ASEAN rất hợp lý, phù hợp với tinh thần thời đại. Chúng bao gồm tính bền vững của chuỗi giá trị và sự phát triển của kết nối thương mại và logistics. Với Nga, Việt Nam là hình mẫu về hợp tác trong năng lượng, trong đó có năng lượng hạt nhân, đối với các nước trong khối.

Bà khẳng định trong 35 năm quan hệ Nga-ASEAN, Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò cây cầu vững chắc và mở rộng ra thêm những trụ cột mới trong tương lai.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN sau lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Cộng hòa Tatarstan-Liên bang Nga nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng đã khẳng định đây là bước đi chính thức hóa hợp tác lâu nay giữa doanh nghiệp hai bên và có ý nghĩa thúc đẩy, hỗ trợ cộng đồng kinh doanh giữa Việt Nam và Liên bang Nga có thêm cơ hội và sự thông hiểu nhau để tìm ra những mối quan tâm chung.

Giám đốc điều hành công ty AfroConnect, ông Anton Masalev rất ấn tượng với bài phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-ASEAN, nhìn thấy ở đây tiềm năng lớn không chỉ đối với doanh nghiệp, mà cho cả hai quốc gia Liên bang Nga và Việt Nam, nhất là nguyên tắc bình đẳng và công bằng, mà Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh trước toàn thể diễn đàn.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng tiến hành loạt cuộc gặp song phương quan trọng. Trọng tâm là cuộc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều 18/6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vui mừng chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tại Kazan; bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào thành công của hội nghị.

Tổng thống Nga khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga và là một người bạn keo sơn tại khu vực, có vai trò rất quan trọng trong kết nối Nga với các nước ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác của Nga tại khu vực; đánh giá cao những kết quả hợp tác hết sức thực chất mà hai nước đạt được thời gian qua, nổi bật là quan hệ chính trị với độ tin cậy cao ngày càng được củng cố, là cơ sở vững chắc để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm Liên bang Nga trên cương vị công tác mới; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Vladimir Putin và chúc mừng thành công chung của Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, góp phần củng cố quan hệ hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa Nga và các nước của hiệp hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới mong muốn cùng Chính phủ Liên bang Nga tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương.

Đánh giá hợp tác Việt Nam-Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng, trên cơ sở các định hướng hợp tác được thống nhất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng-dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt-Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình.

Tại các cuộc gặp làm việc, Tổng giám đốc hai tập đoàn lớn nhất Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng là Rosatom và Zarubezhneft khẳng định, hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu, nhất là khi Việt Nam và Liên bang Nga đang khởi động dự án lịch sử xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Ninh Thuận 1.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên còn rất lớn, Tổng Giám đốc Zarubezhneft, ông S. Kudryashov đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi, các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chung tại nước thứ ba, đặc biệt là tại các nước mà Việt Nam có uy tín tốt.

Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định Việt Nam đang phát triển nhanh và là thị trường có sức hút đầu tư lớn.

Ông cũng nhấn mạnh còn rất nhiều lĩnh vực chưa được khai thác và mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ các doanh nghiệp Nga, trong đó có Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam.

Hai bên nhất trí còn nhiều tiềm năng hợp tác và nhiều cơ hội đang mở ra cho các doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh hiện nay, khẳng định tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng-dầu khí, du lịch, nghỉ dưỡng…

Mặc dù hết sức bận rộn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dành thời gian để thăm triển lãm tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và xuất khẩu của Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Kazan và Liên bang Nga.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới bà con lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm nhận rất rõ và hết sức chia sẻ với tác động sâu sắc từ những biến động của tình hình quốc tế tới đời sống bà con; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đại diện hết sức quan tâm công tác bảo hộ công dân, giúp đỡ bà con những lúc khó khăn.

Trước khó khăn, thách thức mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau; phát huy truyền thống, đức tính tốt đẹp của người Việt Nam trong hội nhập sở tại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đánh giá cao vai trò và hoạt động rất hiệu quả của Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng các hội doanh nghiệp, hội đồng hương, hội nghề nghiệp và các tổ chức cộng đồng trong việc tập hợp, đoàn kết bà con, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương đất nước.

Có thể thấy hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Liên bang Nga, đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, qua đó thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Liên bang Nga và đối với quan hệ ASEAN-Nga.

Chuyến công tác cũng thể hiện vai trò đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế, vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, đồng thời thúc đẩy quan hệ trao đổi cấp cao song phương, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước trong thời kỳ mới và vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác trong khu vực và trên thế giới./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga Thủ tướng đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, LB Nga.

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