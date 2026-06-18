Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga.

Sáng 18/6, tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Bước vào cuộc họp, trưởng các đoàn đại biểu từ 11 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã được chào đón bằng những tràng vỗ tay. Sau đó, các nhà lãnh đạo đã chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự phiên họp toàn thể có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN. Khai mạc cuộc họp, Tổng thống Putin chào mừng các đại biểu tham dự diễn đàn và nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong quan hệ quốc tế. Nhà lãnh đạo nước Nga khẳng định ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. ASEAN đã đứng vững trước thử thách của thời gian, xây dựng một hệ thống hợp tác liên quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau./.