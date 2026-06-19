Hội Báo toàn quốc 2026 quy tụ khoảng 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương, hội nhà báo các cấp và đơn vị đào tạo báo chí trên cả nước.

Diễn ra từ ngày 19-21/6/2026, Hội Báo toàn quốc 2026 chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” được tổ chức tại Hải Phòng.

Sự kiện được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Hội Báo toàn quốc 2026 quy tụ khoảng 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương, hội nhà báo các cấp và đơn vị đào tạo báo chí trên cả nước.

Không gian Hội Báo được thiết kế với nhiều khu vực, nổi bật là khu trưng bày toàn cảnh báo chí với các sản phẩm báo chí tiêu biểu; khu chuyên đề “101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh”; khu vực giới thiệu báo chí số và công nghệ làm báo hiện đại.

Một điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, gồm 11 phiên thảo luận gồm: Phiên toàn thể, phiên bế mạc cùng 9 phiên thảo luận chuyên ngành và chuyên đề.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX (năm 2025) diễn ra vào tối 21/6/2026 trong khuôn khổ sự kiện nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm 2025 thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí./.