Báo chí Cách mạng Việt Nam - Đồng hành cùng khát vọng phát triển đất nước

Thông qua những tác phẩm báo chí, bức tranh phát triển kinh tế-xã hội của đất nước được phản ánh toàn diện, giúp lan tỏa những thành tựu đổi mới, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Thông qua những tác phẩm báo chí chân thực, sinh động, bức tranh phát triển kinh tế-xã hội của đất nước được phản ánh toàn diện, giúp lan tỏa những thành tựu đổi mới, quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế./.

TTXVN phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, dẫn nguồn thông tin Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết mong muốn TTXVN tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng chung của Đảng.