Nhận định Tây Ban Nha vs Cape Verde: Không Yamal vẫn dễ dàng "hủy diệt" tân binh?

Với chất lượng nhân sự vượt trội, đội tuyển Tây Ban Nha nhiều khả năng vẫn sẽ giành chiến thắng tưng bừng ở ngày khai màn trước Cape Verde, kể cả khi không tung vào sân bộ đôi Yamal và Nico Williams.

Vào lúc 23 giờ ngày 15/6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha - một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch - sẽ có trận mở màn chiến dịch World Cup 2026, gặp đối thủ là đội tuyển Cape Verde trên sân vận động Atlanta.

"Bò tót" Tây Ban Nha được giới chuyên môn nhận định là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch tại kỳ World Cup 2026.

Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử với sự tự tin cao độ, khi sở hữu một đội hình có sự tổng hòa giữa những nhân tố trẻ tài năng như Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri,... kết hợp với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Rodri, tiền đạo Mikel Oyarzabal hay thủ môn Unai Simon...

Đây cũng là những nhân tố đã giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch ở giải đấu lớn gần nhất là Euro 2024.

Trong khi đó, trái ngược với vị thế của Tây Ban Nha, Cape Verde là "lính mới" của World Cup với lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Điểm tựa của "Những chú cá mập xanh" ở kỳ World Cup đầu tiên sẽ là những trụ cột giàu kinh nghiệm, như thủ quân Ryan Mendes, người đứng đầu cả hai thông số về bàn thắng và số lần ra sân trong lịch sử của Cape Verde.

Với chất lượng nhân sự vượt trội, Tây Ban Nha nhiều khả năng vẫn sẽ giành chiến thắng tưng bừng ở ngày khai màn, kể cả khi không tung vào sân bộ đôi Yamal và Nico Williams, bởi trong tay huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn còn nhiều phương án "phá băng" chất lượng như tiền vệ Dani Olmo, tiền đạo Ferran Torres và đặc biệt là tiền đạo Mikel Oyarzabal - chân sút đang đạt phong độ cao với 12 bàn thắng ở 11 trận gần nhất trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Một chiến thắng đậm trong ngày ra quân sẽ là liều "doping" tinh thần, tiếp thêm sự tự tin cho nhà đương kim vô địch châu Âu trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới lần thứ hai trong lịch sử.

Dự đoán: Tây Ban Nha giành chiến thắng 5-1 trước Cape Verde./.

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