Kết quả World Cup 2026 hôm nay 20/6: Xác định đội tuyển đầu tiên bị loại

Đội tuyển Brazil đã có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 khi đánh bại Haiti 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C.

Vinicius Junior và Matheus Cunha cùng nhau tỏa sáng để giúp Brazil "hạ gục nhanh" Haiti ngay trong hiệp 1.

Vinicius chính là người tung ra cú sút căng khiến thủ thành Haiti phải đẩy bóng cứu thua, tạo điều kiện cho Cunha băng vào đá bồi ghi bàn mở tỷ số cho Brazil ở phút 22.

14 phút sau, Vinicius tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo hoàn hảo để Cunha băng xuống dứt điểm căng nhân đôi cách biệt cho đại diện Nam Mỹ.

Đến phút 45+3, Vinicius tự mình điền tên lên bảng điện tử với pha phá bẫy việt vị rồi tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ thành Placide, ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil.

Kết quả này giúp Brazil vượt qua Maroc để vươn lên dẫn đầu bảng C. Selecao cùng có 4 điểm như Maroc nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Maroc đã đánh bại Scotland 1-0 nhờ pha lập công của Ismael Saibari ở giây thứ 71.

Với cùng có 4 điểm, cả Brazil và Maroc đang có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng C.

Trái ngược Brazil, với việc để thua trận thứ 2, Haiti trở thành đội bóng đầu tiên bị loại ở World Cup 2026.

Trận gặp Maroc ở lượt cuối bảng C của Haiti chỉ còn mang tính chất thủ tục. Đây cũng sẽ là cơ hội cuối để họ có bàn thắng ở giải đấu năm nay.

Ngoài Haiti đã sớm bị loại, vòng knock-out World Cup 2026 đã chính thức xác định được hai cái tên giành quyền đi tiếp đó là Mexico và Mỹ (hai đội đồng chủ nhà).

Mexico đã chính thức có được vị trí nhất bảng A trong khi ngôi đầu bảng D cũng khó thoát khỏi tay của Mỹ./.

Mỹ trở thành đội tuyển thứ 2 vào vòng knock-out World Cup 2026 Đội tuyển Mỹ tiếp tục thi đấu ấn tượng khi có chiến thắng 2-0 trước Australia để sớm trở thành đội bóng thứ 2 sau Mexico thẳng tiến vòng knock-out World Cup 2026.